Отправлено: - 19:53

Добринцофф:

везде где есть слово Ashyq вируса не может быть в принципе

Добринцофф:

Если лидеры,то я так понимаю у них проходимость хорошая

Добринцофф:

то что там синий статус светится,то это вообще не о чём не говорит,у меня то же синий,а больной я ,или здоровый один бог знает.

Цитата:Где есть пропускная система и те кто ее поддержал те и лидерыТаких немного я думаю Цитата:Не обязательноЛидеры это те кто выполнял все требования сан врачей и за которыми не замечано косяков Цитата:Тут дело дисциплиныЕсли все организации изначально ввели бы эту систему то вполне могли бы снизить общий процент по заболеваемости в областиА так пока против ветра плюютГермания это прошлаА у нас только начало