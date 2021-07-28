Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Левит обратился к казахстанцам после поражения на Олимпиаде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42028
Левит обратился к казахстанцам после поражения на Олимпиаде
Отправлено: 28.07.21 - 23:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года казахстанский боксер Василий Левит прокомментировал свое поражение нокаутом на Олимпиаде-2020 в Токио. А ранее испанский боксер Энмануэль Рейес прокомментировал свою победу.
Читать новость

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
93
Re: Левит обратился к казахстанцам после поражения на Олимпиаде
Отправлено: 28.07.21 - 23:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это спорт - что здесь ещё скажешь. Для того чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. Жаль конечно, что нокаут, но Василий тут не виноват.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS