Re: Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в...

Отправлено: - 22:25

РФ на втором месте. Я тоже небольшую часть денег держу в России. Получается если этот график только от чиновников. А если туда плюсануть простых как Я. Наверно ещё больше будет. Возможно Сингапур обгоним . Потому как все-таки нашим людям проще с РФ мутить с разными вкладами.