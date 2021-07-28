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≡ Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42028
Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 17:19
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Не было печали у пенсионеров, кроме своих болячек, как не появились карточки для проезда в автобусах. Вот здесь вот стали происходит события вопиющего характера. У одних они перестали работать в автобусах, валидаторы стали их не считывать. Старики шли в Казпочту, оттуда отправляли их обратно. В автобусах опять та же картина. Ругань с водителями.
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
20
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 17:19
#1
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21 июля ехала на автобусе № 10 с остановки Центральный рынок примерно около 13,00 ч. На остановке Дворец пионеров два пенсионера хотели выйти , но платеж через карточку Казпочта не прошел. Пенсионеры начали водителю объяснять что проблемы с карточками и деньги у них на карточки есть и они едут на Казпочту разбираться . А в тот день проблема действительно была слышала в другом автобусе. Один из пенсионеров даже поклялся на что водитель ему сказал: Хоть пяткой перекрестись мне все равно платите 150 тенге. Безобразно с людьми разговаривал. пришлось им заплатить по 150 т только тогда дверь открыл. У одного пенсионера не было наличных за него девушка заплатила. Тогда еще подумала а вдруг в другом автобусе водитель так с его родителями разговаривает. Хотела ему сказать , но не захотелось с таким Хамом в дискуссию вступать.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
432
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 18:17
#2
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Ну не дорос еще наш городишко до таких технологий. Связь - никакая, оснащение -никакое, организованного подхода нет, но систему надо внедрить. Для внедрения надо быть хотя бы слегка подготовленными.

Как говорится, "телевизоры и телефоны становятся тоньше и умнее, а их хозяева -наоборот"...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11572
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 22:10
#3
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Просто коррупционные закупки обязательно приводят к такой некачественной работе. Да и чёрным налом 150 намного вкуснее пахнут для жуликов и тех кому отстёгивают.
Лечится (в идиотских коррупированных клоаках) посадкой коррупционеров и трафаретом накрашиванием в транспорте крупного текста: "НЕ РАБОТАЕТ ВАЛИДАТОР - ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО".
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