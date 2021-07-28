"За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 18:09
Постановление вступает в силу с 00.00 часов 1 августа 2021 года. В нем содержатся решения, принятые на заседании оперативного штаба, но с одном уточнением - работать в выходные и праздничные дни нельзя всем, кроме "Лидеров проекта Ashyq". Читать новость
Зря этих лидеров ввели Сейчас нытье начнется на болотах Что лидеры проплатили и бла бла бла Всех под одну гребёнку надо было мести Или ещё хитрее Всех прошлогодних нытиков обьявить лидерами а других закрыть И пусть гавкаются между собой)) Те всеровно бывших друзей защищать не будут Доход то ближе Разделей и властвуй
Вот прикол,когда нельзя ,но очень хочется то оказывается можно,тут самое главное грамотно преподнести,назовём избранных "Лидеры",нет не так, "Лидеры проекта Ashyq" точно ,везде где есть слово Ashyq вируса не может быть в принципе. Я вообще не пойму в чём логика? Если лидеры,то я так понимаю у них проходимость хорошая,то есть как раз таки такие заведения являются потенциально опасными,а то что там синий статус светится,то это вообще не о чём не говорит,у меня то же синий,а больной я ,или здоровый один бог знает.
Добринцофф: везде где есть слово Ashyq вируса не может быть в принципе
Где есть пропускная система и те кто ее поддержал те и лидеры Таких немного я думаю Цитата:
Добринцофф: Если лидеры,то я так понимаю у них проходимость хорошая
Не обязательно Лидеры это те кто выполнял все требования сан врачей и за которыми не замечано косяков Цитата:
Добринцофф: то что там синий статус светится,то это вообще не о чём не говорит,у меня то же синий,а больной я ,или здоровый один бог знает.
Тут дело дисциплины Если все организации изначально ввели бы эту систему то вполне могли бы снизить общий процент по заболеваемости в области А так пока против ветра плюют Германия это прошла А у нас только начало
abaika95: Где есть пропускная система и те кто ее поддержал те и лидеры
Я сегодня был в ТД"Особняк" туда то же пропускают по "Ashyq" и обязательно требуют маску,почему их нет в списке лидеров? Цитата:
abaika95: Не обязательно
Обязательно! Для общепита 1000 зачекининых за 2 недели. Странно не правда ли?Ведь чем меньше людей собираются в одном месте ,тем меньше шансов заразиться,а тут получается наооборот предпринимателей стимулируют собирать у себя по 71.5 человека в день,что бы набрать заветную 1000.
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