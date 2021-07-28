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≡ "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42028
"За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 18:09
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Постановление вступает в силу с 00.00 часов 1 августа 2021 года. В нем содержатся решения, принятые на заседании оперативного штаба, но с одном уточнением - работать в выходные и праздничные дни нельзя всем, кроме "Лидеров проекта Ashyq".
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
133
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:09
#1
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Лидеры, нелидеры,семь пятниц,уже даже не смешно.
Давайте сразу гильдии введите, как у купечества
Их там три было, можно добавить...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8823
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:33
#2
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Зря этих лидеров ввели
Сейчас нытье начнется на болотах
Что лидеры проплатили и бла бла бла
Всех под одну гребёнку надо было мести
Или ещё хитрее
Всех прошлогодних нытиков обьявить лидерами а других закрыть
И пусть гавкаются между собой))
Те всеровно бывших друзей защищать не будут
Доход то ближе
Разделей и властвуй
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
91
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:38
#3
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Чтобы вакцина подействовала, три месяца после прививки нельзя критиковать действующую власть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
155
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:41
#4
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Не надоело ерундой заниматься,запретить разрешить снова запретить работать. Эти меры все бестолку,только людей злят.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1448
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:47
#5
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Цитата:
ТОО «THERMA PARK»Источник – Акимат Костанайской области @ При копировании рекомендуется использовать ссылку на источник.


Вот где собака зарыта))) Бабло отбивать надо. На территории термопарка вирус не работает.

Пы.Сы. За отдельную плату зачекинюсь у всех НЕлидеров, кому жабык на выходные))) Приведу с собой друзей. Предложения в личку)))
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1292
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 19:20
#6
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А как же решение оперативного штаба? Побоку?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7995
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 19:27
#7
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Вот прикол,когда нельзя ,но очень хочется то оказывается можно,тут самое главное грамотно преподнести,назовём избранных "Лидеры",нет не так, "Лидеры проекта Ashyq" точно ,везде где есть слово Ashyq вируса не может быть в принципе.
Я вообще не пойму в чём логика?
Если лидеры,то я так понимаю у них проходимость хорошая,то есть как раз таки такие заведения являются потенциально опасными,а то что там синий статус светится,то это вообще не о чём не говорит,у меня то же синий,а больной я ,или здоровый один бог знает.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
677
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 19:30
#8
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"Лидеры" значит. :lol:
Петросяны чертовы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8823
"За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 19:53
#9
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Цитата:
Добринцофф:
везде где есть слово Ashyq вируса не может быть в принципе

Где есть пропускная система и те кто ее поддержал те и лидеры
Таких немного я думаю Цитата:
Добринцофф:
Если лидеры,то я так понимаю у них проходимость хорошая

Не обязательно
Лидеры это те кто выполнял все требования сан врачей и за которыми не замечано косяков Цитата:
Добринцофф:
то что там синий статус светится,то это вообще не о чём не говорит,у меня то же синий,а больной я ,или здоровый один бог знает.

Тут дело дисциплины
Если все организации изначально ввели бы эту систему то вполне могли бы снизить общий процент по заболеваемости в области
А так пока против ветра плюют
Германия это прошла
А у нас только начало
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7995
"За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
#10
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Цитата:
abaika95:
Где есть пропускная система и те кто ее поддержал те и лидеры

Я сегодня был в ТД"Особняк" туда то же пропускают по "Ashyq" и обязательно требуют маску,почему их нет в списке лидеров?
Цитата:
abaika95:
Не обязательно

Обязательно!
Для общепита 1000 зачекининых за 2 недели.
Странно не правда ли?Ведь чем меньше людей собираются в одном месте ,тем меньше шансов заразиться,а тут получается наооборот предпринимателей стимулируют собирать у себя по 71.5 человека в день,что бы набрать заветную 1000.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11572
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 22:03
#11
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7618
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 22:22
#12
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Цитата:
"За исключением "Лидеров проекта Ashyq"

О уже элита появилась...
Скоро появятся "блатные", "родственники", "друзья акима" ?
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