Отправлено: - 21:03

maxsaf:

Риторика о том, что СССР зло - слышна отовсюду

Цитата:Откуду отвсюду?))Я вот хожу по городу и не слышу криков СССР-злоЕсть объективные статьи в газетах что не все так было гладко как нам рассказывалиНо чтобы СССР зло это только у радикалов коих в газетах либо нет либо пропускают с цензуройГде вы там слышите конкретно?))Жирик вон тоже кричит что он умный и он раньше всех понял что его убьют за его язык потому аж в 64 (вроде) году уехал из Казахстана (хотя тут опять же одни русские же жили по его мнению)Это же не значит что теперь все дети юристов такие как жирик?