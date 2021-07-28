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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 300 из 300«1...298299300
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:46
#4486
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Цитата:
maxsaf:
Их прямо сейчас переписывают, подождите

Ну дык кто там Цитата:
maxsaf:
Как всегда, голословное обвинение

Получается вы ещё не видели учебник а уже обвиняете?))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:47
#4487
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До "академика" не доходит, что Кюй - это национальная музыкальная пьеса и заменять этим музыкальным произведением традиционный школьный звонок - просто идиотизм. Представляю российского министра образования, предложившего вместо школьного звонка "Светит месяц" на балалайке
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:53
#4488
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Похоже, у этого "академика" синдром, называемый копролалия (редкий и странный синдромом, ассоциируемым со спонтанным выкрикиванием нецензурных слов или социально неуместных и оскорбительных высказываний) — наиболее известный симптом болезни Туретта.
Можешь и дальше всех оскорблять - на больных (особенно болезнью Туретта) не обижаются
Лечись, мелкий!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:55
#4489
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Цитата:
гражданин СССР:
заменять этим музыкальным произведением традиционный школьный звонок - просто идиотизм.

Чем же? Цитата:
гражданин СССР:
Представляю российского министра образования, предложившего вместо школьного звонка "Светит месяц" на балалайке

Вообще не фантастика
Только у вас могут что-нибудь из новой религии предложить
Про войну что-нибудь
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:57
#4490
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Не угадал блин
тут руки вверх в приоритете
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:58
#4491
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Цитата:
abaika95:
Получается вы ещё не видели учебник а уже обвиняете?))

Риторика о том, что СССР зло - слышна отовсюду. В учебниках этого нет, но скоро появится.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:59
#4492
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и тут нормально
В красноярской школе правда би 2 включают
А кюй это идиотизм по мнению одного кокоющего на лесснисах
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 21:00
#4493
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Цитата:
таноми52:

Я того же мнения. Только еще и мания величия в придачу
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 21:01
#4494
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Да.. Действительно больной на голову...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 21:03
#4495
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Цитата:
abaika95:
Не угадал блин тут руки вверх в приоритете

Левый какой-то список, если без Моргенштерна ))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 21:03
#4496
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Цитата:
maxsaf:
Риторика о том, что СССР зло - слышна отовсюду

Откуду отвсюду?))
Я вот хожу по городу и не слышу криков СССР-зло
Есть объективные статьи в газетах что не все так было гладко как нам рассказывали
Но чтобы СССР зло это только у радикалов коих в газетах либо нет либо пропускают с цензурой
Где вы там слышите конкретно?))
Жирик вон тоже кричит что он умный и он раньше всех понял что его убьют за его язык потому аж в 64 (вроде) году уехал из Казахстана (хотя тут опять же одни русские же жили по его мнению)
Это же не значит что теперь все дети юристов такие как жирик?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 21:06
#4497
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Цитата:
таноми52:
Похоже, у этого "академика" синдром,

Не обижайся ты так))
Обиделась видно же
Ща базар включит и начнется))
Честно тебе нельзя учить чему-то людей
Ну закон есть такой
Один паршивый учитель сделает хуже для страны чем батальон врага))
Если ты эту цель и преследуешь то надо сообщить куда надо)
Цитата:
гражданин СССР:
Да.. Действительно больной на голову

Кюи послушай и все пройдет
Это у тебя от того что звонки были вместо мелодий в школе))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 21:07
#4498
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Цитата:
abaika95:
А кюй это идиотизм по мнению одного кокоющего на лесснисах

А будет учитываться язык обучения, или всем по кюю? ))
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