До "академика" не доходит, что Кюй - это национальная музыкальная пьеса и заменять этим музыкальным произведением традиционный школьный звонок - просто идиотизм. Представляю российского министра образования, предложившего вместо школьного звонка "Светит месяц" на балалайке
Похоже, у этого "академика" синдром, называемый копролалия (редкий и странный синдромом, ассоциируемым со спонтанным выкрикиванием нецензурных слов или социально неуместных и оскорбительных высказываний) — наиболее известный симптом болезни Туретта. Можешь и дальше всех оскорблять - на больных (особенно болезнью Туретта) не обижаются Лечись, мелкий!
maxsaf: Риторика о том, что СССР зло - слышна отовсюду
Откуду отвсюду?)) Я вот хожу по городу и не слышу криков СССР-зло Есть объективные статьи в газетах что не все так было гладко как нам рассказывали Но чтобы СССР зло это только у радикалов коих в газетах либо нет либо пропускают с цензурой Где вы там слышите конкретно?)) Жирик вон тоже кричит что он умный и он раньше всех понял что его убьют за его язык потому аж в 64 (вроде) году уехал из Казахстана (хотя тут опять же одни русские же жили по его мнению) Это же не значит что теперь все дети юристов такие как жирик?
Не обижайся ты так)) Обиделась видно же Ща базар включит и начнется)) Честно тебе нельзя учить чему-то людей Ну закон есть такой Один паршивый учитель сделает хуже для страны чем батальон врага)) Если ты эту цель и преследуешь то надо сообщить куда надо) Цитата:
гражданин СССР: Да.. Действительно больной на голову
Кюи послушай и все пройдет Это у тебя от того что звонки были вместо мелодий в школе))
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