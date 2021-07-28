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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:30
#4471
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Академик!!! :lol: :lol: :lol: Молчал бы, может быть за умного сошел..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:31
#4472
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Цитата:
abaika95:
Непомню уже о чем речь

Ну мож второй напарник помнит. Про олимпиаду и договор на трансляцию :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:32
#4473
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//Да все скучнее и скучнее во флуде...//

Ну, кому как!
Мы от души похохотали:

Цитата:
maxsaf:
Как говорится - кюй вам, а не звонок


Цитата:
гражданин СССР:
Ну может быть у этих "академиков" ни кюя не получится


Цитата:
гражданин СССР:
И в конце мая во всех школах "Последний кюй"...


Цитата:
maxsaf:
От обладателя Грэмми


Лайк всем!:lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:34
#4474
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Цитата:
maxsaf:
Да и у вас так же. За независимость - значит герой. За зависимость - тоже герой (Абулхаир).

Так тут как раз не двойные стандарты
А объективность
Оба почитаются одинаково
Один за союз с империй
А второй за борьбу с ней
И сторонники одного не клеймят сторонников другого
Цитата:
maxsaf:
СССР - зло.

Незнаю откуда вы такое достаете
Наверно из той же фейкобайки про вопрос на ент про зубы лошади Чингисхана
Где в учебниках (а это парадигма) написано что СССР-зло?
Цитата:
maxsaf:
Партийный деятель при СССР - памятники

Ну дык тарану бюст не убрали
Иманова бюст не убрали
Оба дейтели СССР
Поставили памятник руководителю академии наук РК
Бывшему Советскому функционеру
Где двойные стандарты то?))
Вполне объективные
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:34
#4475
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хорошо по мордасям сегодня получил
поуехавший, только раны зажили,
опять нет живого места.
ну, ему не привыкать.
ничего, утрется и по новой.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:37
#4476
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Цитата:
таноми52:
Ну, кому как! Мы от души похохотали:

У тебя тоже как у дракона комплекс неполноценности в следствии неграмотности от того что кюев мало в жизни было ?
Беда беда
И она ещё людей чему-то учит))
Ржем всем этажем)
Цитата:
гражданин СССР:
Академик

Смотрю любитель сериала ликвидация обиделся за предка
За молотова или за ребентропа интересно?)
Цитата:
maxsaf:
Ну мож второй напарник помнит. Про олимпиаду и договор на трансляцию

Говорит Что-то припоминает
И что там что-то важное было или так,как всегда?))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
#4477
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Цитата:
таноми52:
Лайк всем!

Мерси-с ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
#4478
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Цитата:
abaika95:
И сторонники одного не клеймят сторонников другого

Так это же одни и те же люди ))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
#4479
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У алкаша устойчивое больное воображение в следствии выпитого)
Думает а может и не думает (уже нечем) что тут кто-то кагото постояно бьёт
Видать больная тема для него
Ужас
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:41
#4480
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Цитата:
abaika95:
И что там что-то важное было или так,как всегда?))

Как всегда, голословное обвинение с вашей стороны ))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:42
#4481
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Цитата:
maxsaf:
Так это же одни и те же люди )

Ну вот
А в России сторонники Сталина обсирают хрустобулочников а все вместе путинцев и наоборот))
А там и двойные стандарты и тройные подъезжают))
В итоге дядька котрый отрезал голову советскому Ване под Баграмом прилетал в Москву как почетный гость)
А россияне чето ещё про Кадырова ноют
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:42
#4482
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Цитата:
abaika95:
алкаша устойчивое больное воображение в следствии выпитого)


хорошо хоть сознался.что алкаш.
все тебе про это и говорят, кончай бухать уже, пацан еще, а каждый день употребляешь.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:43
#4483
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Цитата:
maxsaf:
Как всегда, голословное обвинение с вашей стороны

А вы как всегда сказали что не увидели?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:43
#4484
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Цитата:
abaika95:
Где в учебниках (а это парадигма) написано что СССР-зло?

Их прямо сейчас переписывают, подождите ))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:44
#4485
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Дядя Алкаш уже не знает что ответить
Ну понятно мозги то вымыло в унитаз
Вот и остается передергивать
Второй щас отоспиться и вернётся
И будут передергивать вместе
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