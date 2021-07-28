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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:30
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:31
Цитата:
Ну мож второй напарник помнит. Про олимпиаду и договор на трансляцию
abaika95:
Непомню уже о чем речь
Непомню уже о чем речь
Ну мож второй напарник помнит. Про олимпиаду и договор на трансляцию
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:32
//Да все скучнее и скучнее во флуде...//
Ну, кому как!
Мы от души похохотали:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Лайк всем!
Ну, кому как!
Мы от души похохотали:
Цитата:
maxsaf:
Как говорится - кюй вам, а не звонок
Как говорится - кюй вам, а не звонок
Цитата:
гражданин СССР:
Ну может быть у этих "академиков" ни кюя не получится
Ну может быть у этих "академиков" ни кюя не получится
Цитата:
гражданин СССР:
И в конце мая во всех школах "Последний кюй"...
И в конце мая во всех школах "Последний кюй"...
Цитата:
maxsaf:
От обладателя Грэмми
От обладателя Грэмми
Лайк всем!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:34
Цитата:
Так тут как раз не двойные стандарты
А объективность
Оба почитаются одинаково
Один за союз с империй
А второй за борьбу с ней
И сторонники одного не клеймят сторонников другого
Цитата:
Незнаю откуда вы такое достаете
Наверно из той же фейкобайки про вопрос на ент про зубы лошади Чингисхана
Где в учебниках (а это парадигма) написано что СССР-зло?
Цитата:
Ну дык тарану бюст не убрали
Иманова бюст не убрали
Оба дейтели СССР
Поставили памятник руководителю академии наук РК
Бывшему Советскому функционеру
Где двойные стандарты то?))
Вполне объективные
maxsaf:
Да и у вас так же. За независимость - значит герой. За зависимость - тоже герой (Абулхаир).
Да и у вас так же. За независимость - значит герой. За зависимость - тоже герой (Абулхаир).
Так тут как раз не двойные стандарты
А объективность
Оба почитаются одинаково
Один за союз с империй
А второй за борьбу с ней
И сторонники одного не клеймят сторонников другого
Цитата:
maxsaf:
СССР - зло.
СССР - зло.
Незнаю откуда вы такое достаете
Наверно из той же фейкобайки про вопрос на ент про зубы лошади Чингисхана
Где в учебниках (а это парадигма) написано что СССР-зло?
Цитата:
maxsaf:
Партийный деятель при СССР - памятники
Партийный деятель при СССР - памятники
Ну дык тарану бюст не убрали
Иманова бюст не убрали
Оба дейтели СССР
Поставили памятник руководителю академии наук РК
Бывшему Советскому функционеру
Где двойные стандарты то?))
Вполне объективные
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:34
хорошо по мордасям сегодня получил
поуехавший, только раны зажили,
опять нет живого места.
ну, ему не привыкать.
ничего, утрется и по новой.
поуехавший, только раны зажили,
опять нет живого места.
ну, ему не привыкать.
ничего, утрется и по новой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:37
Цитата:
У тебя тоже как у дракона комплекс неполноценности в следствии неграмотности от того что кюев мало в жизни было ?
Беда беда
И она ещё людей чему-то учит))
Ржем всем этажем)
Цитата:
Смотрю любитель сериала ликвидация обиделся за предка
За молотова или за ребентропа интересно?)
Цитата:
Говорит Что-то припоминает
И что там что-то важное было или так,как всегда?))
таноми52:
Ну, кому как! Мы от души похохотали:
Ну, кому как! Мы от души похохотали:
У тебя тоже как у дракона комплекс неполноценности в следствии неграмотности от того что кюев мало в жизни было ?
Беда беда
И она ещё людей чему-то учит))
Ржем всем этажем)
Цитата:
гражданин СССР:
Академик
Академик
Смотрю любитель сериала ликвидация обиделся за предка
За молотова или за ребентропа интересно?)
Цитата:
maxsaf:
Ну мож второй напарник помнит. Про олимпиаду и договор на трансляцию
Ну мож второй напарник помнит. Про олимпиаду и договор на трансляцию
Говорит Что-то припоминает
И что там что-то важное было или так,как всегда?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
Цитата:
Мерси-с
таноми52:
Лайк всем!
Лайк всем!
Мерси-с
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
Цитата:
Так это же одни и те же люди ))
abaika95:
И сторонники одного не клеймят сторонников другого
И сторонники одного не клеймят сторонников другого
Так это же одни и те же люди ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:39
У алкаша устойчивое больное воображение в следствии выпитого)
Думает а может и не думает (уже нечем) что тут кто-то кагото постояно бьёт
Видать больная тема для него
Ужас
Думает а может и не думает (уже нечем) что тут кто-то кагото постояно бьёт
Видать больная тема для него
Ужас
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:41
Цитата:
Как всегда, голословное обвинение с вашей стороны ))
abaika95:
И что там что-то важное было или так,как всегда?))
И что там что-то важное было или так,как всегда?))
Как всегда, голословное обвинение с вашей стороны ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:42
Цитата:
Ну вот
А в России сторонники Сталина обсирают хрустобулочников а все вместе путинцев и наоборот))
А там и двойные стандарты и тройные подъезжают))
В итоге дядька котрый отрезал голову советскому Ване под Баграмом прилетал в Москву как почетный гость)
А россияне чето ещё про Кадырова ноют
maxsaf:
Так это же одни и те же люди )
Так это же одни и те же люди )
Ну вот
А в России сторонники Сталина обсирают хрустобулочников а все вместе путинцев и наоборот))
А там и двойные стандарты и тройные подъезжают))
В итоге дядька котрый отрезал голову советскому Ване под Баграмом прилетал в Москву как почетный гость)
А россияне чето ещё про Кадырова ноют
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:42
Цитата:
хорошо хоть сознался.что алкаш.
все тебе про это и говорят, кончай бухать уже, пацан еще, а каждый день употребляешь.
abaika95:
алкаша устойчивое больное воображение в следствии выпитого)
алкаша устойчивое больное воображение в следствии выпитого)
хорошо хоть сознался.что алкаш.
все тебе про это и говорят, кончай бухать уже, пацан еще, а каждый день употребляешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:43
Цитата:
А вы как всегда сказали что не увидели?))
maxsaf:
Как всегда, голословное обвинение с вашей стороны
Как всегда, голословное обвинение с вашей стороны
А вы как всегда сказали что не увидели?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:43
Цитата:
Их прямо сейчас переписывают, подождите ))
abaika95:
Где в учебниках (а это парадигма) написано что СССР-зло?
Где в учебниках (а это парадигма) написано что СССР-зло?
Их прямо сейчас переписывают, подождите ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 20:44
Дядя Алкаш уже не знает что ответить
Ну понятно мозги то вымыло в унитаз
Вот и остается передергивать
Второй щас отоспиться и вернётся
И будут передергивать вместе
Ну понятно мозги то вымыло в унитаз
Вот и остается передергивать
Второй щас отоспиться и вернётся
И будут передергивать вместе
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