Отправлено: - 20:32

maxsaf:

Как говорится - кюй вам, а не звонок

гражданин СССР:

Ну может быть у этих "академиков" ни кюя не получится

гражданин СССР:

И в конце мая во всех школах "Последний кюй"...

maxsaf:

От обладателя Грэмми

//Да все скучнее и скучнее во флуде...//Ну, кому как!Мы от души похохотали:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Лайк всем!