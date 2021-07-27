Отправлено: - 18:36

таноми52:

Вот те раз! Простыни и портянки - это же твой удел!

таноми52:

А вот представь, каково форумчанам читать твои портянки!

таноми52:

рЕбить? Проверочное слово -рябь

Цитата:Базарную бабку кто разбудил?))Цитата:Пусть не читаютНе заставляю вродеЦитата:ПлеватьТы меня поняла же?)