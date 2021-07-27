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≡ Закрыть даже с Ashyq - Какие решения принял оперативный штаб в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42027
Закрыть даже с Ashyq - Какие решения принял оперативный штаб в Костанайской области?
Отправлено: 27.07.21 - 22:05
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Очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ прошло в Костанае сегодня, 27 июля. О его результатах аким области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал на своей странице в Instagram
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11569
Re: Закрыть даже с Ashyq - Какие решения принял оперативный штаб...
Отправлено: 28.07.21 - 16:59
#15
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А вот и нурлыкуны-прогульщики нарисовались на форуме ближе к концу рабочего времени.
Бренчат своими номерками, хрюкают, бредятину пишут. :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8789
Закрыть даже с Ashyq - Какие решения принял оперативный штаб в Костанайской области?
Отправлено: 28.07.21 - 18:36
#16
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Цитата:
таноми52:
Вот те раз! Простыни и портянки - это же твой удел!

Базарную бабку кто разбудил?))
Цитата:
таноми52:
А вот представь, каково форумчанам читать твои портянки!

Пусть не читают
Не заставляю вроде
Цитата:
таноми52:
рЕбить? Проверочное слово -рябь

Плевать
Ты меня поняла же?)
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