Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...

Отправлено: - 18:33

Зря этих лидеров ввели

Сейчас нытье начнется на болотах

Что лидеры проплатили и бла бла бла

Всех под одну гребёнку надо было мести

Или ещё хитрее

Всех прошлогодних нытиков обьявить лидерами а других закрыть

И пусть гавкаются между собой))

Те всеровно бывших друзей защищать не будут

Доход то ближе

Разделей и властвуй