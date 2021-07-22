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≡ Путь панка из Костаная в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42027
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 22.07.21 - 20:33
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25-летний костанаец Иван ЯЦИНА (многие его знают по прозвищу Ваня Смайл, так парня назвали друзья, ведь он постоянно улыбается - «НГ») с 15 лет занимается музыкой. Вторая его любовь - путешествия. Эти увлечения и стали причиной его решения выйти на большую дорогу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4762
Re: Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 22.07.21 - 20:33
#1
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 так столица - это меркантильный, пафосный город, где люди - «ходячие кактусы» 
Когда я приезжаю в Астану, все у кого я бываю стараются чем-то хвастаться, какое-то притворное чванство, искусственное возвышение непонятно чего. Я не принимаю этот город серьезно...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7379
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 22.07.21 - 20:48
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
какое-то притворное чванство, искусственное возвышение непонятно чего.

Это не только там к сожалению. в германии часто среди поуехавших из разных регионов необъятной страны встречаются. Немцам всё до одного места, чем они мне и нравятся.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11569
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 28.07.21 - 12:42
#3
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Путешественники с гитарой всё ещё встречаются на наших дорогах.
Обычно на М4 чаще к Крыму, или на Ленинградке.
Иногда на фестивали типа Грушинского стекаются сотни людей с гитарами. И многие имея возможности достигнуть близкого Аэропорта между Самарой и Тольятти на самолёте предпочитают именно трассу М5 с её атмосферой! Так попадание на фестиваль становится событием намного более ярким, тем более что к удивлению водителей туда едет огромный поток автостопом.

Есть ещё из крупных "Нашествие"
В отличии от демократической Груши Фестиваль "Нашествие" в Тверской области не имеет такого сильного сияющего ореола и шарма, он кроме того легко доступен и это коммерческий фестиваль. Ощущения преодоления часовых поясов автостопом по легендарной пятёрке туда не возникает. Туда чаще едут на машинах.
Потом целый год можно видеть трафареты Нашествие на авто с фестиваля в самых невероятных уголках страны.

Парень по наитию освоил передвижение автостопом, и кажется это для него была позитивная школа. Хотя мог бы прочитать давно существующую ПВП Кротова. Впрочем её рано или поздно ему подарят.
Тогда он сможет ездить везде, всегда, и выбирая уровень комфорта.
Наука передвижения автостопом существует уже давно. :-)

Страничка АВП. Академии Вольных Путешествий


Там можно найти массу интереснейшего и полезного по теме путешествий автостопом.

И прочитать библию (учебник) автостопщика ПВП Практика вольных путешествий.


Пожалуйста, если вы желаете стать обладателем этой книги.
Не пользуйтесь пиратскими источниками, в которых часто старое и обрезанное подобие.
Сейчас можно сделать цивилизованно, заказать онлайн оригинал. И стать обладателем настоящей книги. Это поддержит автора и клуб существующий в том числе и на деньги от продажи книг.

[Исправлено: Серый волк, 28.07.2021 - 10:09]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11569
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 28.07.21 - 13:13
#4
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Свежее издание ПВП для путешественников 12-е дополненное.
2020 года.
Получено было из рук автора и выглядит вот так.

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11569
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 28.07.21 - 13:21
#5
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Ну и наконец подробная технологичная лекция Антона Кротова в одном из медвежьих уголков :-)
Специально для тех у кого нет денег на книгу или кто читать уже разучился или не хочет ;-)


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8789
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 28.07.21 - 14:59
#6
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Цитата:
Серый волк:
Специально для тех у кого нет денег на книгу или кто читать уже разучился или не хочет

Тоесть ты это посмотрел и нам предлагаешь потомучто у тебя денег нет или читать разучился и не хочешь?
Бывает
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11569
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 28.07.21 - 17:09
#7
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Нурлыкунам-помоечникам с номерками тут не подают. И насяльник не заплатит. Греби дальше. :lol:
Там опять твои коррумпированные чинушманчики людям нагадили и пакостей сделали. Никто не нурлыкунит отмазывать некому.

[Исправлено: Серый волк, 28.07.2021 - 14:13]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8789
Путь панка из Костаная в Алматы
Отправлено: 28.07.21 - 18:30
#8
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Ну главное ты тяфка есть
Тебя пнули в зад
Беги тяфкай за еду
Если что потяфкай там погромче
Я тебе от себя кукурузы за это вышлю)
Чисто по фану))
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