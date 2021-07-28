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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 17:41
#4426
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Ого, смотрю в основном поуехавщие распояселись, переживают, что мол мы к средневековому уровню жизни опустились. Приезжайте обратно, только обряд обрезания придется сделать топором, чик и все. Вот эти антисептики, спирт, бинты с собой пожалуйста привозите, средневековье же.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 18:24
#4427
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Цитата:
гражданин СССР:
Аэропорт загнивающего тоталитарного совка

Он потому и загнулся тоталитарный совок
Оттого что из каждого села летали самолеты полупустые с копеечным билетом
В каждом отдаленном колхозе был ДК и библиотека с кинотеатром в которых сидели спец работники которым надо также платить
А Билеты были копеечные)
Оттого чтобы снять фильм про ВОВ сгоняли танковые части и авиачасти
А за все надо платить
За то что куба,Ангола,Алжир,Египет,Вьетнам,вся восточная Европа жили за счёт кредитов из СССР и эти кредиты им прощались (по дружески)

Но так не работает ничто в мире
Когда государство надрывается чтобы сделать людям "хорошо" (и даже соседним) в убыток себе же
В итоге случается коллапс (в нашем случае понижение цены на нефть)
И херак кризис 80ых
И херак перестройка
И херак очереди и талоны на продукты
И херак херак херак
Потом оказалось что никому этот совок и не нужен был
И млрд выделенные на пропаганду оказалось улетели впустую и коммунизм не нужен и дружба народов это пшик
Все срочно начали резать друг друга
А все почему? Потомучто тоталитарный совок пытался прыгнуть выше головы а там где есть коррупция помноженная на план и идеологию всегда получится совок
90ые случились не потомучто совок развалился
А потомучто он был)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 18:29
#4428
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Цитата:
Kairat stayer:
Ого, смотрю в основном поуехавщие распояселись, переживают, что мол мы к средневековому уровню жизни опустились.

Да все скучнее и скучнее во флуде
Пару страниц полистал просто уже не интересно
Нытики,обиженные,ущербные все какие-то остались
А на улицу выйдешь люди с работы идут,снуют по магазинам,улыбаются,хихикают в барах молодежь веселится,дети гуляют лету радуются
А форум всё деструктивнее и токсичнее становится
Адекватные смотрю все реже заходят
Потомучто понимают
Спорить по 10 кругу об одном и том же не интересно
А спорить с поуехвшими темболее
Те ногу сломают,зайдут на форум и будут вопить как в Казахстане плохо им было)))
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