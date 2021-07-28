Цитата:
гражданин СССР:
Аэропорт загнивающего тоталитарного совка
Он потому и загнулся тоталитарный совок
Оттого что из каждого села летали самолеты полупустые с копеечным билетом
В каждом отдаленном колхозе был ДК и библиотека с кинотеатром в которых сидели спец работники которым надо также платить
А Билеты были копеечные)
Оттого чтобы снять фильм про ВОВ сгоняли танковые части и авиачасти
А за все надо платить
За то что куба,Ангола,Алжир,Египет,Вьетнам,вся восточная Европа жили за счёт кредитов из СССР и эти кредиты им прощались (по дружески)
Но так не работает ничто в мире
Когда государство надрывается чтобы сделать людям "хорошо" (и даже соседним) в убыток себе же
В итоге случается коллапс (в нашем случае понижение цены на нефть)
И херак кризис 80ых
И херак перестройка
И херак очереди и талоны на продукты
И херак херак херак
Потом оказалось что никому этот совок и не нужен был
И млрд выделенные на пропаганду оказалось улетели впустую и коммунизм не нужен и дружба народов это пшик
Все срочно начали резать друг друга
А все почему? Потомучто тоталитарный совок пытался прыгнуть выше головы а там где есть коррупция помноженная на план и идеологию всегда получится совок
90ые случились не потомучто совок развалился
А потомучто он был)