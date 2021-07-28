Отправлено: - 18:24

гражданин СССР:

Аэропорт загнивающего тоталитарного совка

Цитата:Он потому и загнулся тоталитарный совокОттого что из каждого села летали самолеты полупустые с копеечным билетомВ каждом отдаленном колхозе был ДК и библиотека с кинотеатром в которых сидели спец работники которым надо также платитьА Билеты были копеечные)Оттого чтобы снять фильм про ВОВ сгоняли танковые части и авиачастиА за все надо платитьЗа то что куба,Ангола,Алжир,Египет,Вьетнам,вся восточная Европа жили за счёт кредитов из СССР и эти кредиты им прощались (по дружески)Но так не работает ничто в миреКогда государство надрывается чтобы сделать людям "хорошо" (и даже соседним) в убыток себе жеВ итоге случается коллапс (в нашем случае понижение цены на нефть)И херак кризис 80ыхИ херак перестройкаИ херак очереди и талоны на продуктыИ херак херак херакПотом оказалось что никому этот совок и не нужен былИ млрд выделенные на пропаганду оказалось улетели впустую и коммунизм не нужен и дружба народов это пшикВсе срочно начали резать друг другаА все почему? Потомучто тоталитарный совок пытался прыгнуть выше головы а там где есть коррупция помноженная на план и идеологию всегда получится совок90ые случились не потомучто совок развалилсяА потомучто он был)