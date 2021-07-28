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≡ "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42027
"За исключением "Лидеров проекта Ashyq" - Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 18:09
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Постановление вступает в силу с 00.00 часов 1 августа 2021 года. В нем содержатся решения, принятые на заседании оперативного штаба, но с одном уточнением - работать в выходные и праздничные дни нельзя всем, кроме "Лидеров проекта Ashyq".
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
133
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:09
#1
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Лидеры, нелидеры,семь пятниц,уже даже не смешно.
Давайте сразу гильдии введите, как у купечества
Их там три было, можно добавить...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8789
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:33
#2
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Зря этих лидеров ввели
Сейчас нытье начнется на болотах
Что лидеры проплатили и бла бла бла
Всех под одну гребёнку надо было мести
Или ещё хитрее
Всех прошлогодних нытиков обьявить лидерами а других закрыть
И пусть гавкаются между собой))
Те всеровно бывших друзей защищать не будут
Доход то ближе
Разделей и властвуй
Профайл
nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
91
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:38
#3
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Чтобы вакцина подействовала, три месяца после прививки нельзя критиковать действующую власть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Профайл
О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
155
Re: "За исключением "Лидеров проекта Ashyq" -...
Отправлено: 28.07.21 - 18:41
#4
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Не надоело ерундой заниматься,запретить разрешить снова запретить работать. Эти меры все бестолку,только людей злят.
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