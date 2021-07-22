25-летний костанаец Иван ЯЦИНА (многие его знают по прозвищу Ваня Смайл, так парня назвали друзья, ведь он постоянно улыбается - «НГ») с 15 лет занимается музыкой. Вторая его любовь - путешествия. Эти увлечения и стали причиной его решения выйти на большую дорогу. Читать статью
так столица - это меркантильный, пафосный город, где люди - «ходячие кактусы» Когда я приезжаю в Астану, все у кого я бываю стараются чем-то хвастаться, какое-то притворное чванство, искусственное возвышение непонятно чего. Я не принимаю этот город серьезно...
Путешественники с гитарой всё ещё встречаются на наших дорогах. Обычно на М4 чаще к Крыму, или на Ленинградке. Иногда на фестивали типа Грушинского стекаются сотни людей с гитарами. И многие имея возможности достигнуть близкого Аэропорта между Самарой и Тольятти на самолёте предпочитают именно трассу М5 с её атмосферой! Так попадание на фестиваль становится событием намного более ярким, тем более что к удивлению водителей туда едет огромный поток автостопом.
Есть ещё из крупных "Нашествие" В отличии от демократической Груши Фестиваль "Нашествие" в Тверской области не имеет такого сильного сияющего ореола и шарма, он кроме того легко доступен и это коммерческий фестиваль. Ощущения преодоления часовых поясов автостопом по легендарной пятёрке туда не возникает. Туда чаще едут на машинах. Потом целый год можно видеть трафареты Нашествие на авто с фестиваля в самых невероятных уголках страны.
Парень по наитию освоил передвижение автостопом, и кажется это для него была позитивная школа. Хотя мог бы прочитать давно существующую ПВП Кротова. Впрочем её рано или поздно ему подарят. Тогда он сможет ездить везде, всегда, и выбирая уровень комфорта. Наука передвижения автостопом существует уже давно.
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Нурлыкунам-помоечникам с номерками тут не подают. И насяльник не заплатит. Греби дальше. Там опять твои коррумпированные чинушманчики людям нагадили и пакостей сделали. Никто не нурлыкунит отмазывать некому.
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