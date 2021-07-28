В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 09:24
Юрист считает, что чиновникам проще обвинить во всех бедах народ, а не признать собственные ошибки. В завершение своего поста в Facebook он вызвал на дебаты сторонников принудительной вакцинации и чиновников Минздрава. Читать новость
yudjin:Вам что с вакциной вкалывают ген ненависти, злобы, желчи?
что-то явно с ними не так, факт на лицо. Хотят ширнуться, пусть хоть дезоморфином жалятся, никому до их никчёмной жизни нет дела. Или тут по принципу- подставь себя и рядом живущего? ))) Я нашёл где купить справку о том что ужалился. Припечёт- лучше под уголовку зайду, чем эту неизвестную жидкость в себя ширять буду. Кстати, почему вторая вакцина казахстанская ветеринарами разрабатывается? ))) Почему не налоговиками например )
Юрист рассуждает о медицине? Хоть бы привел пример что он имеет ввиду под КОМПЛЕКСНОЙ работой и в чем виноват минздрав. По мне так глупость сморозил юрист этот, не вдаваясь в подробности в механизм распространения вируса. Кстати, подсказка. Надысь к нам заказчик приезжал - так у них на предприятии за паспорт вакцинации единовременную премию дают в размере 5000 р.
Еще один хайпожор отметился Во все дела лезет где чувствует что сможет хайпануть на теме Теперь все антиваксеры пойдут за юр помощью к нему,как к своему гуру и мессии а он улыбаясь будет с них бабки драть))) Юрист теперь не там где знания а там где можно хайп словить ради популизма и поднятия доверия среди услугополучателей)) Цитата:
Это все равно, что обвинять в коррупции людей, а не коррупционеров
Делаем вывод что коррупционеры это не люди а цветочки а может быть деревья) Цитата:
Или в разбитых дорогах водителей, а не строителей дорог
Объясните ему кто-нибудь что такое совокупность факторов))) он вроде юрист а не поуеховший форумчанин котрый любит накидывать овно на вентелятор)) Цитата:
Или в высоких ценах покупателей.
Объясните ему кто-нибудь как работает рыночная экономика что такое покупательский спрос и ценовой сговор)) Цитата:
Проще же обвинить народ во всех бедах, чем признаться чиновникам в своих ошибках. Так что, уважаемые ваксеры, поменяйте цели своей агрессии с нас на чиновников», - добавил Сулейманов.
Если завтра законодательно запретят употреблять жидкое овно на ужин то этот хайпожор будет с яростью доказывать что овно полезно и вкусно особенно на ужин а все кто запретил его употреблять хотят смерти казахстанским детям и вообще они коррупционеры не могущие управлять государством))
yudjin: Вам что с вакциной вкалывают ген ненависти
Да я ж говорю, прям сверхлюдьми себя чувствуют после укола. А кто не укололся, для них теперь не люди, низшая раса. Мозг затуманен. Не то препаратом, не то действительно обидой за то что их заставили и они сделали, а остальные не поддались.
//Доктор и телеведущий Александр Мясников сравнил противников вакцинации от ковида с гомосексуалистами. В своем тг-канале Мясников написал, что де юре вакцинация необязательна, и это выбор каждого. Если требуют привиться на работе – можно отказаться и уволиться. Но важно, чтобы человек не навязывал свое мнение другим, особенно если это наносит вред здоровью. Ведь 80% отказавшихя – отказались из-за контрпропаганды на фоне неумелой санпросвет работы. Известный сторонник вакцинации сравнил позицию антиваксеров с гей-пропагандой. "Это как гомосексуальные отношения: твое личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию!" – написал Мясников в своем блоге.///
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