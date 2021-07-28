Отправлено: - 14:49

Это все равно, что обвинять в коррупции людей, а не коррупционеров

Или в разбитых дорогах водителей, а не строителей дорог

Или в высоких ценах покупателей.

Проще же обвинить народ во всех бедах, чем признаться чиновникам в своих ошибках. Так что, уважаемые ваксеры, поменяйте цели своей агрессии с нас на чиновников», - добавил Сулейманов.

Еще один хайпожор отметилсяВо все дела лезет где чувствует что сможет хайпануть на темеТеперь все антиваксеры пойдут за юр помощью к нему,как к своему гуру и мессии а он улыбаясь будет с них бабки драть)))Юрист теперь не там где знания а там где можно хайп словить ради популизма и поднятия доверия среди услугополучателей))Цитата:Делаем вывод что коррупционеры это не люди а цветочки а может быть деревья)Цитата:Объясните ему кто-нибудь что такое совокупность факторов))) он вроде юрист а не поуеховший форумчанин котрый любит накидывать овно на вентелятор))Цитата:Объясните ему кто-нибудь как работает рыночная экономика что такое покупательский спрос и ценовой сговор))Цитата:Если завтра законодательно запретят употреблять жидкое овно на ужин то этот хайпожор будет с яростью доказывать что овно полезно и вкусно особенно на ужин а все кто запретил его употреблять хотят смерти казахстанским детям и вообще они коррупционеры не могущие управлять государством))