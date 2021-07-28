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Серый волк:

Ваши фуфлыжеские сводки о чудесных ростах в 0,7% наконец вошли в противоречие с вашими же материалами

Цитата:Ну это смотря под каким углом посмотреть. Если пару недель назад было 50 человек в день, а сейчас 200, то это в уже в 4 раза больше.а если же брать процент от общего числа, то все выглядит не так печально ))