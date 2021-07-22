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[Исправлено: Серый волк, 28.07.2021 - 10:09]

Путешественники с гитарой всё ещё встречаются на наших дорогах.Обычно на М4 чаще к Крыму, или на Ленинградке.Иногда на фестивали типа Грушинского стекаются сотни людей с гитарами. И многие имея возможности достигнуть близкого Аэропорта между Самарой и Тольятти на самолёте предпочитают именно трассу М5 с её атмосферой! Так попадание на фестиваль становится событием намного более ярким, тем более что к удивлению водителей туда едет огромный поток автостопом.Есть ещё из крупных "Нашествие"В отличии от демократической Груши Фестиваль "Нашествие" в Тверской области не имеет такого сильного сияющего ореола и шарма, он кроме того легко доступен и это коммерческий фестиваль. Ощущения преодоления часовых поясов автостопом по легендарной пятёрке туда не возникает. Туда чаще едут на машинах.Потом целый год можно видеть трафареты Нашествие на авто с фестиваля в самых невероятных уголках страны.Парень по наитию освоил передвижение автостопом, и кажется это для него была позитивная школа. Хотя мог бы прочитать давно существующую ПВП Кротова. Впрочем её рано или поздно ему подарят.Тогда он сможет ездить везде, всегда, и выбирая уровень комфорта.Наука передвижения автостопом существует уже давно.Страничка АВП. Академии Вольных ПутешествийТам можно найти массу интереснейшего и полезного по теме путешествий автостопом.И прочитать библию (учебник) автостопщика ПВП Практика вольных путешествий.Пожалуйста, если вы желаете стать обладателем этой книги.Не пользуйтесь пиратскими источниками, в которых часто старое и обрезанное подобие.Сейчас можно сделать цивилизованно, заказать онлайн оригинал. И стать обладателем настоящей книги. Это поддержит автора и клуб существующий в том числе и на деньги от продажи книг.