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[Исправлено: Серый волк, 27.07.2021 - 22:00]

[Исправлено: Серый волк, 27.07.2021 - 22:02]

Рост эпидемии — это тоже статистическая игра: ее воспроизводство зависит от скученности населения, загрузки общественного транспорта в час пик, времени года (происходят ли контакты между людьми в основном на воздухе или в помещении), и от барьеров, которые люди ставят на пути вируса: масок, запретов групповых мероприятий, вакцинации и т. п.От дуралеев, запрещающих отдельные маршруты, и магазины это напрямую зависит. Скученность в оставшихся становится больше ?-)Штамм Дельта отличается! Отличаются по своей инфекционнсти, в т. ч. способности прорываться через иммунный барьер. Поэтому и распространяются они с разной скоростью. В популяции, где нет ни вакцин, ни масок, носитель оригинального штамма коронавируса заражает в среднем двух человек.Носитель штамма Дельта заражает в среднем четверых; (В СТРАНАХ ПРИВИТЫХ В ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЬШЕ ЗАРАЖАЮТСЯ ОБЫЧНЫМ. Там он имея математический коэффициент сильно менее единыцы не смог передаваться и вымер) именно по этой причине штамм Дельта сегодня практически вытеснил первоначальный вариант.Он даёт рост сегодня!В математике, это называется прогрессией.У журналистов "третья волна".В вирусологии эта же самая математика на миллиононах организмов называется "ВИРУСНЫЙ ПРОРЫВ"Как происходит вирусный прорыв у вакцинированных? По последним данным из привитых стран с высоким иммунитетом, Италии, Израиля, вакцины Пфайзер и Модерна, которые давали почти полную защиту от заражения первоначальным штаммом, в случае Дельты защищают всего на 40%.То есть, если, полностью вакцинированный, вы в общественном месте окажетесь рядом с носителем дельта-штамма, то ваш шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты.На первый взгляд это маловато. Но на самом деле не так уж и страшно. Вакцина, хоть и плохо защищает от инфекции штаммом Дельта, но по-прежнему хорошо защищает от тяжелого течения болезни — на 90% снижает вероятность попадания в больницу и практически полностью предотвращает смертный исход.Мы рассматривали, что в привитых странах растёт заражение, но практически смертность отсаётся на уровней единиц людей.Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых, но быстро захлёбывается. Более того, если вы, будучи привитым, заразились Дельтой, то вы гораздо менее заразны для окружающих; вы, хоть и носитель, но выделяете гораздо меньше вирусных частиц, чем невакцинированный пациент.