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≡ В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42023
В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 09:24
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Юрист считает, что чиновникам проще обвинить во всех бедах народ, а не признать собственные ошибки. В завершение своего поста в Facebook он вызвал на дебаты сторонников принудительной вакцинации и чиновников Минздрава.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7616
В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 11:26
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Это их выбор, умереть без вакцинирования.

Цитата:
alex_60:
жди своей смерти молча

Какой ужас... И эти люди живут рядом!
Вам что с вакциной вкалывают ген ненависти, злобы, желчи?
Так и до вчкушки недалеко... ;-)
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1356
В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 11:27
#16
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Цитата:
alex_60:
жди своей смерти молча,без паники и улюлюканья


аналогично, ужалились и сидите не потейте в комментариях
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
110
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 11:36
#17
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Цитата:
yudjin:
Вам что с вакциной вкалывают ген ненависти, злобы, желчи?

всего лишь прививают обиду, что им пришлось вакцинироваться, а кто-то до сих пор этого не сделал)
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
887
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 11:38
#18
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потрясающий коллаж :lol: :lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12507
В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 11:41
#19
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возбудились антиваксеры,
слетаются как мухи на сахар.
видать боятся смерти.
и правильно делают.
так и будут жить в страхе остаток жизни.

[Исправлено: alex_60, 28.07.2021 - 11:42]
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
533
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 11:44
#20
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yudjin:Вам что с вакциной вкалывают ген ненависти, злобы, желчи?

что-то явно с ними не так, факт на лицо. Хотят ширнуться, пусть хоть дезоморфином жалятся, никому до их никчёмной жизни нет дела. Или тут по принципу- подставь себя и рядом живущего? )))
Я нашёл где купить справку о том что ужалился. Припечёт- лучше под уголовку зайду, чем эту неизвестную жидкость в себя ширять буду. Кстати, почему вторая вакцина казахстанская ветеринарами разрабатывается? ))) Почему не налоговиками например )
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14175
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 11:46
#21
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Цитата:
Это Минздрав обязан проводить КОМПЛЕКСНУЮ работу по борьбе с ковидом. Комплексную, а не только вакцинацию.

Источник:

Юрист рассуждает о медицине? Хоть бы привел пример что он имеет ввиду под КОМПЛЕКСНОЙ работой и в чем виноват минздрав. По мне так глупость сморозил юрист этот, не вдаваясь в подробности в механизм распространения вируса.
Кстати, подсказка. Надысь к нам заказчик приезжал - так у них на предприятии за паспорт вакцинации единовременную премию дают в размере 5000 р.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2464
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 12:52
#22
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Цитата:
Змея Подколодная:
Скоро гоняться за прохожими начнут, со шприцами в руке)))


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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
39
В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 12:58
#23
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Кому то просто выгодно вся эта канитель - чем дольше - тем больше распилят...

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 28.07.2021 - 13:00]
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