Re: В переполненных больницах виноваты не противники...

Отправлено: - 11:44

yudjin:Вам что с вакциной вкалывают ген ненависти, злобы, желчи?



что-то явно с ними не так, факт на лицо. Хотят ширнуться, пусть хоть дезоморфином жалятся, никому до их никчёмной жизни нет дела. Или тут по принципу- подставь себя и рядом живущего? )))

Я нашёл где купить справку о том что ужалился. Припечёт- лучше под уголовку зайду, чем эту неизвестную жидкость в себя ширять буду. Кстати, почему вторая вакцина казахстанская ветеринарами разрабатывается? ))) Почему не налоговиками например )