Re: В переполненных больницах виноваты не противники...

Отправлено: - 09:47

Всё правильно сказал.

Можно подумать единицы антиваксеров настолько могущественны, убедительны и влияют на мнение рядового жителя, что миллионы еще не спешат прививаться.А может вранье власти на всех уровнях и задолго до пандемии настолько подорвало к ним доверие, что народ просто не верит в слабую, научно дохлую популяризацию вакцинации. Ну что остается слабым руководителям делать? Только угрожать, пугать, штрафовать, угнетать, закрывать, ограничивать народ.