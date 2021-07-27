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≡ Токио-2020: Василий Левит сенсационно проиграл нокаутом в стартовом поединке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42023
Токио-2020: Василий Левит сенсационно проиграл нокаутом в стартовом поединке
Отправлено: 27.07.21 - 19:21
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Воспитанник костанайского бокса, выступающий в последние годы за столицу республики, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) уступил в финале российскому боксеру Евгению Тищенко. Следующую Олимпиаду пришлось ждать 5 лет.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1458
Re: Токио-2020: Василий Левит сенсационно проиграл нокаутом в...
Отправлено: 27.07.21 - 19:21
#1
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Эдуард Суровый
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
109
Re: Токио-2020: Василий Левит сенсационно проиграл нокаутом в...
Отправлено: 28.07.21 - 09:40
#2
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и Надежда наша проиграла в первом же бою, в 1/8... обидно...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7614
Токио-2020: Василий Левит сенсационно проиграл нокаутом в стартовом поединке
Отправлено: 28.07.21 - 09:50
#3
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и Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин не прошел в финал на своей олимпийской дистанции, 200 м. В своем полуфинале только 7 результат.
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