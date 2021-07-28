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≡ В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42023
В переполненных больницах виноваты не противники обязательной вакцинации, а Минздрав – Жангельды Сулейманов
Отправлено: 28.07.21 - 09:24
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Юрист считает, что чиновникам проще обвинить во всех бедах народ, а не признать собственные ошибки. В завершение своего поста в Facebook он вызвал на дебаты сторонников принудительной вакцинации и чиновников Минздрава.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12501
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 09:24
#1
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зачем свою глупость демонстрировать,
не понимаю.
никто не знает его,и после этого знать не будут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7614
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 09:47
#2
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Всё правильно сказал.
Можно подумать единицы антиваксеров настолько могущественны, убедительны и влияют на мнение рядового жителя, что миллионы еще не спешат прививаться.А может вранье власти на всех уровнях и задолго до пандемии настолько подорвало к ним доверие, что народ просто не верит в слабую, научно дохлую популяризацию вакцинации. Ну что остается слабым руководителям делать? Только угрожать, пугать, штрафовать, угнетать, закрывать, ограничивать народ.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1442
Re: В переполненных больницах виноваты не противники...
Отправлено: 28.07.21 - 09:58
#3
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Лучше и не скажешь. Все в точку.
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