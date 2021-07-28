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≡ Больше двухсот заболевших и темп прироста 1,0% - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42022
Больше двухсот заболевших и темп прироста 1,0% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 01:26
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186 пациентов обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью. Из числа инфицированных 190 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11562
Re: Больше двухсот заболевших и темп прироста 1,0% - Хроника...
Отправлено: 28.07.21 - 01:26
#1
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Ваши фуфлыжеские сводки о чудесных ростах в 0,7% наконец вошли в противоречие с вашими же материалами :lol: :lol: :lol:
Цитата:
то есть заболеваемость выросла на 43%", - отмечает глава региона. Источник:


:lol: :lol: :lol:
Кто-то явно врёт!
Хотя скорее всего врут кругом. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11345
Больше двухсот заболевших и темп прироста 1,0% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 28.07.21 - 02:38
#2
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Цитата:
Серый волк:
Ваши фуфлыжеские сводки о чудесных ростах в 0,7% наконец вошли в противоречие с вашими же материалами

Ну это смотря под каким углом посмотреть. Если пару недель назад было 50 человек в день, а сейчас 200, то это в уже в 4 раза больше. :lol: а если же брать процент от общего числа, то все выглядит не так печально ))
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