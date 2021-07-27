Отправлено: - 13:10

Ранее Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24". "Если мы все вместе сделаем все правильный выбор - проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", - сказал он.