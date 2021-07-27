Закрыть даже с Ashyq - Какие решения принял оперативный штаб в Костанайской области?
Отправлено: 27.07.21 - 22:05
Очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ прошло в Костанае сегодня, 27 июля. О его результатах аким области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал на своей странице в Instagram Читать новость
Веры в слова приезжего акима, после отчетных махинаций НОЛЬ ЦЕЛЫХ И НОЛЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА. "пишите больше всё равно проверять никто не будет" Все эти циферки фуфло, точно такое как на отчётах и прочих фуфлометательных показухах.
Каждый сам за себя должен принять без этого вредоносного бездельника, решение. Задача в общем простая.
На уровне четвероклассницы типовой не нурлыкунской школы с нормальным образованием и сохранившейся библиотекой.
Заражение сейчас, при активно вытеснившем вирусе Дельта, это статистическая задача с большим количеством данных иногда не точных но в целом известных на примере привитых стран. В условиях нашей задачи результат лежит в плоскости перемножения вероятностей: шанса, что рядом с вами в общественном месте (магазине, транспорте, такси, дурном сборище в честь 1400 летия астаны) окажется носитель вируса; шанса, что во время поездки или в оставшемся скученном магазине он чихнет; шанса, что вы в этот момент вдохнете, а не выдохните; шанса, что ваша иммунная система не справится с первоначальным натиском вируса, когда он размножается в клетках носоглотки, Наконец шанса, что инфекция «опустится» в легкие и ваш организм отреагирует «цитокиновым штормом», приводящим к развитию пневмонии. У молодых эти вероятности серьёзно меньше, чем у пожилых; у привитых меньше, чем у непривитых. Заболеть и умереть может и молодой-привитый, а старый-непривитый может остаться назло статистике живым, но вероятность этого чрезвычайно мала. Наоборот — в разы выше.
Условие задачи пройти этот квест с минимальным потерями.
Жизнь у вас одна. Легких два.
Дураков - чинушек, играющих в запрещалки транспорта и скучивающих людей в оставшемся транспорте и магазинах торгующих без дурашлепских ашиков под их коррупцией - целая кодла.
Рост эпидемии — это тоже статистическая игра: ее воспроизводство зависит от скученности населения, загрузки общественного транспорта в час пик, времени года (происходят ли контакты между людьми в основном на воздухе или в помещении), и от барьеров, которые люди ставят на пути вируса: масок, запретов групповых мероприятий, вакцинации и т. п. От дуралеев, запрещающих отдельные маршруты, и магазины это напрямую зависит. Скученность в оставшихся становится больше ?-)
Штамм Дельта отличается! Отличаются по своей инфекционнсти, в т. ч. способности прорываться через иммунный барьер. Поэтому и распространяются они с разной скоростью. В популяции, где нет ни вакцин, ни масок, носитель оригинального штамма коронавируса заражает в среднем двух человек.
Носитель штамма Дельта заражает в среднем четверых; (В СТРАНАХ ПРИВИТЫХ В ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЬШЕ ЗАРАЖАЮТСЯ ОБЫЧНЫМ. Там он имея математический коэффициент сильно менее единыцы не смог передаваться и вымер) именно по этой причине штамм Дельта сегодня практически вытеснил первоначальный вариант. Он даёт рост сегодня!
В математике, это называется прогрессией. У журналистов "третья волна". В вирусологии эта же самая математика на миллиононах организмов называется "ВИРУСНЫЙ ПРОРЫВ"
Как происходит вирусный прорыв у вакцинированных? По последним данным из привитых стран с высоким иммунитетом, Италии, Израиля, вакцины Пфайзер и Модерна, которые давали почти полную защиту от заражения первоначальным штаммом, в случае Дельты защищают всего на 40%. То есть, если, полностью вакцинированный, вы в общественном месте окажетесь рядом с носителем дельта-штамма, то ваш шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты.
На первый взгляд это маловато. Но на самом деле не так уж и страшно. Вакцина, хоть и плохо защищает от инфекции штаммом Дельта, но по-прежнему хорошо защищает от тяжелого течения болезни — на 90% снижает вероятность попадания в больницу и практически полностью предотвращает смертный исход. Мы рассматривали, что в привитых странах растёт заражение, но практически смертность отсаётся на уровней единиц людей.
Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых, но быстро захлёбывается. Более того, если вы, будучи привитым, заразились Дельтой, то вы гораздо менее заразны для окружающих; вы, хоть и носитель, но выделяете гораздо меньше вирусных частиц, чем невакцинированный пациент.
Есть ещё одно обстоятельство. Если вы, будучи привитым, заразились Дельтой, то вы в разы менее заразны для окружающих; вы, хоть и носитель, но выделяете гораздо меньше вирусных частиц, чем невакцинированный пациент.
Таким путём сильно упрощая сложную математику, можно абсолютно точно вывести подтвержденные в цивилизованных странах данные:
1. Если при 50% эффективности вакцины, шанс подцепить вирус у привитых в два раза меньше, чем у непривитых, а шанс заразить окружающих у них тоже в два раза меньше, то как двигатель эпидемии привитые граждане функционируют в четыре раза хуже, чем непривитые!!!!
Поэтому в тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает.
В России и Казахстане из-за неверия вот таким как в этой статье чиновничкам от государства, вакцинировано всего 15% населения, так что прежде, чем там станет лучше, станет хуже. Отсюда вывод: привитым — продолжать носить маски; непривитым — срочно вакцинироваться любой доступной вакциной! Она будет работать, а при самом худшем раскладе, с большой долей вероятности спасёт вам жизнь и в разы снизит шансы на тяжелую болезнь.
Позор бездарнейшим приезжим чинушам, который заседают ради заседаний. Имеют бездельнейшие ашиковые штабы, но не в состоянии элементарно рассказать о ситуации населению! Таких бездельников нужно депортировать в город Затобыл. И выдавать им каждый день закончившийся ещё вчера Ашик для посещения города.
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