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≡ Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему" кандидат все-таки стал акимом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42022
Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему" кандидат все-таки стал акимом
Отправлено: 27.07.21 - 13:10
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Ранее Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24". "Если мы все вместе сделаем все правильный выбор - проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", - сказал он.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11344
Re: Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему"...
Отправлено: 27.07.21 - 13:10
#1
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Первый честный аким? :lol: :lol: :lol:
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
531
Re: Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему"...
Отправлено: 27.07.21 - 16:54
#2
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ну всё, в Ерейментау теперь заживут =)
Все будут жить лучше, акимы, замы, простой люд будет радоваться за них! )
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4762
Re: Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему"...
Отправлено: 27.07.21 - 22:06
#3
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Если на публике не скрывают свои эмоции, то наедине сами собой жадно потирают руки и танцуют гоп-гоп, ну наконец-то хали-хали!
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11562
Re: Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему"...
Отправлено: 28.07.21 - 01:20
#4
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Это просто невероятно честный аким!
:lol:
Теперь каждое издание каждого города Казахстана, включая пресловутый Тобыл, :lol: должно отправить туда корреспондента, чтоб показывать как честный аким меняет жизнь к лучшему! :lol:
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