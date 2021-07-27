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≡ Инфекционный стационар вновь развернули на базе Костанайской горбольницы в связи с ростом числа зараженных КВИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42022
Инфекционный стационар вновь развернули на базе Костанайской горбольницы в связи с ростом числа зараженных КВИ
Отправлено: 27.07.21 - 18:16
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С 28 июля приказом руководителя управления здравоохранения Костанайской области на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1441
Re: Инфекционный стационар вновь развернули на базе Костанайской...
Отправлено: 27.07.21 - 18:16
#1
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Выборы прошли, уже можно. Ждем постановление.
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