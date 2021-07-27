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Инфекционный стационар вновь развернули на базе Костанайской горбольницы в связи с ростом числа зараженных КВИ
Инфекционный стационар вновь развернули на базе Костанайской горбольницы в связи с ростом числа зараженных КВИ
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