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Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему" кандидат все-таки стал акимом
Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему" кандидат все-таки стал акимом
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