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≡ Токио-2020: победное шествие боксеров и медальные надежды в теннисе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42018
Токио-2020: победное шествие боксеров и медальные надежды в теннисе
Отправлено: 27.07.21 - 16:14
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Соревнования по 28 видам спорта прошли в третий медальный день XXXII летних Олимпийских игр в Японии. Ровно в половине из них были разыгран 21 комплект наград. 11 казахстанских спортсменов приняли участие в соревнованиях по семи видам программы.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12499
Re: Токио-2020: победное шествие боксеров и медальные надежды в...
Отправлено: 27.07.21 - 16:14
#1
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//Василий Левит проиграл нокаутом испанскому боксеру и завершил выступление на Олимпиаде-2020 .
Серебряный призер ОИ-2016 казахстанский боксер Василий Левит проиграл в первом же поединке на Олимпиаде в Токио.//

печально конечно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22267
Токио-2020: победное шествие боксеров и медальные надежды в теннисе
Отправлено: 27.07.21 - 16:27
#2
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Цитата:
alex_60:
печально конечно.

Я, "плакаю"... :-o
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