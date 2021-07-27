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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12499
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 16:05
#5731
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Цитата:
drakon:
Это, на Юге. Не у нас.


Леверкузен .400 км. недалеко.
когда в Курганской области лес горел в начале июля,
Дым дошел и до Костаная..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22267
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 16:24
#5732
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Алекс, у нас ветер, постоянно дует с моря.
С севера, на юг. Тоесть от нас.
Австрияки, хай - боятся... 8-) :-o
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