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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 382 из 382«1...380381382
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7379
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.21 - 14:14
#5716
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Цитата:
drakon:
От рака лёгких

Это против вируса папилломы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.07.21 - 23:45
#5717
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:lol: ;-) :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.07.21 - 14:21
#5718
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Работают, потихоньку. Хозяева.

И никаких - гастОрбайтеров... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 21.07.2021 - 14:23]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.07.21 - 18:46
#5719
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В Айетовке, ливень - прошёл...
:-o :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.07.21 - 19:57
#5720
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А я всё лумаю. Почему, он такой - злой?

Сам себе, обычай - совершил... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.07.21 - 15:24
#5721
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Интересно, кто это получил, зарплату?

Я - знаю... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.07.21 - 12:10
#5722
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Говорят, сегодня выборы, в КАзахстане?
Местных Акимов... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 12:44
#5723
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Бензин, вчера утромю В деревне.

В 10 часов, утра... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11344
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 13:05
#5724
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Цитата:
drakon:
Говорят, сегодня выборы, в КАзахстане? Местных Акимов...

Пора тут тоже выборы провести :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11344
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 13:08
#5725
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Цитата:
drakon:
Интересно, кто это получил, зарплату?

Зарплату таблетками что-ли выдали, или это M&M's конфетки?))

[Исправлено: maxsaf, 27.07.2021 - 13:09]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 13:11
#5726
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Цитата:
maxsaf:
Зарплату таблетками что-ли выдали, и

Это спроси у профессора... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11344
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 13:15
#5727
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Цитата:
drakon:
Это спроси у профессора...

Да что-то не видать его, наверное на форуме Жанаозена помогает нурботам, или на форуме многодетных матерей, их тоже нужно успокоить как-то :lol:
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