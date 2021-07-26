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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:07
#4396
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Цитата:
drakon:
А что? Казахам земли - мало?...

Что-то я их в таблице 8 найти не могу. Это последний столбец - прочие народности? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:11
#4397
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Цитата:
Kairat stayer:
Слава Богу

Цитата:
Kairat stayer:
кирдык пришел

Это дело надо отметить вычеркиванием Абулхаира из истории. И с денег его фотку убрать тоже. Для усиления всеобщей радости так сказать :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:16
#4398
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Цитата:
maxsaf:
Что-то я их в таблице 8 найти не могу

Даже, немцы, жили в Кустанае... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:26
#4399
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Цитата:
drakon:
Даже, немцы, жили в Кустанае...

Ну значит им можно смело претендовать на звание "автохон". Не знаю правда, какое это дает преимущество перед остальными, может автохонам сделают вход в библиотеки бесплатный. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:32
#4400
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Если я смогу доказать, что мои предки жили в Кустанайском уезде при царе Горохе, буду я считаться кандасом и автохоном? Просто мне слово это очень нравится, типа автосалон, или автомагнитола. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:48
#4401
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Цитата:
maxsaf:
Что-то я их в таблице 8 найти не могу. Это последний столбец - прочие народности?


тогда в Кустанае по ним прочерки, по нулям, полное отсутствие.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:50
#4402
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Цитата:
alex_60:
полное отсутствие.

А где Профессор философфии?... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 16:54
#4403
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Цитата:
abaika95:
Я приду к тебе в магаз

А с какого перепугу все эти недоблогеры свои права качают только на объектах торговли? Услуги много кто оказывает. Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят, в ремонт обуви заглянут, чтобы ознакомить общественность с мнением мастеров сапожного дела.

Креативней же надо быть, а то скучища надвигается, одно и то же смотреть стало неинтересно. Сколько ещё неохваченных профессий ждут, никак не дождутся новоявленных банных листьев, которые безжалостно убивают свое и чужое время и настроение. Хотя уже всем давно понятно, что этим бездельникам нужно не столько ехать, сколько любоваться собой, пряча свой нарциссизм за требование шашечек.

[Исправлено: Маркс, 26.07.2021 - 16:55]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 16:56
#4404
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Цитата:
Маркс:
Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят

Они и в поликлинику звонили, и скорой помощи высказывали свои претензии.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 17:47
#4405
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Цитата:
Victor Yang:
Они и в поликлинику звонили, и скорой помощи высказывали свои претензии.

Ну, это пока не торкнуло по настоящему, поэтому их и тянет на разговоры и претензии. Когда придавит какой-нибудь болячкой, побегут туда же искать спасения на любом языке. А пока что все они участвуют в спектакле "Убийцы нервов и времени" и оказывают своей стране медвежью услугу вместо того, чтобы помогать всеми способами раскручивать маховик экономики.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
132
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 17:48
#4406
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Цитата:
maxsaf:
Если я смогу доказать, что мои предки жили в Кустанайском уезде при царе Горохе, буду я считаться кандасом и автохоном?

Будете,и даже кандасом, но только у нас, в нашем ауле.
У всего мира используется понятие "автохтон",
А у нас и автохоном за щасте...

[Исправлено: urmas, 26.07.2021 - 18:18]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.07.21 - 09:02
#4407
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Аэропорт загнивающего тоталитарного совка
Аэропорт процветающего независимого Казахстана
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.07.21 - 09:36
#4408
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Цитата:
гражданин СССР:
Аэропорт загнивающего тоталитарного совка

Цитата:
гражданин СССР:
Аэропорт процветающего независимого Казахстана


возврат к первобытно-общинному строю.
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