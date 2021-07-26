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≡ «Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов подвели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42016
«Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов подвели в Костанае
Отправлено: 26.07.21 - 23:09
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Об этом сообщили сегодня, 26 июля на брифинге в РСК. Первые в истории независимого Казахстана выборы акимов сел прошли вчера, 25 июля. Теперь же они будут проводится на постоянной основе - то есть, акимы могут сменится досрочно и по истечению срока полномочий.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4761
Re: «Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов...
Отправлено: 26.07.21 - 23:09
#1
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Теперь сельский Аким может послать куда подальше районного, последний тому не начальник и не может им командовать
, Хотя кто его знает, как сложатся отношения и какой будет общий интерес. Могли бы уже двадцать или тридцать лет назад устроить эти выборы. Ждёмс выборы городских и областных Акимов, даём всеобщую демократию!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11339
Re: «Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов...
Отправлено: 27.07.21 - 00:13
#2
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Предлагаю в деревне у Дракона на форуме тоже акима выбрать. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1887
Re: «Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов...
Отправлено: 27.07.21 - 08:08
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
может послать куда подальше районного


Навряд, ли: область- дотационная, районы- дотационные, сельские округа - тем более. Область- зависит от республиканских трансвертов, районы - от областных, ауылы и села - от районных. Сельский аким может послать , но останется без денег, и все его предвыборные обещания перед избирателями, останутся пустым звуком.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7610
Re: «Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов...
Отправлено: 27.07.21 - 09:06
#4
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Цитата:
ACROS:
и все его предвыборные обещания перед избирателями, останутся пустым звуком.

они итак, зачастую, пустой звук.

Цитата:
Со всеми данными можно ознакомится на сайте ЦИК.

Не нашел никаких итогов
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