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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:07
Цитата:
Что-то я их в таблице 8 найти не могу. Это последний столбец - прочие народности?
drakon:
А что? Казахам земли - мало?...
А что? Казахам земли - мало?...
Что-то я их в таблице 8 найти не могу. Это последний столбец - прочие народности?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:11
Цитата:
Цитата:
Это дело надо отметить вычеркиванием Абулхаира из истории. И с денег его фотку убрать тоже. Для усиления всеобщей радости так сказать
Kairat stayer:
Слава Богу
Слава Богу
Цитата:
Kairat stayer:
кирдык пришел
кирдык пришел
Это дело надо отметить вычеркиванием Абулхаира из истории. И с денег его фотку убрать тоже. Для усиления всеобщей радости так сказать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:16
Цитата:
Даже, немцы, жили в Кустанае...
maxsaf:
Что-то я их в таблице 8 найти не могу
Что-то я их в таблице 8 найти не могу
Даже, немцы, жили в Кустанае...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:26
Цитата:
Ну значит им можно смело претендовать на звание "автохон". Не знаю правда, какое это дает преимущество перед остальными, может автохонам сделают вход в библиотеки бесплатный.
drakon:
Даже, немцы, жили в Кустанае...
Даже, немцы, жили в Кустанае...
Ну значит им можно смело претендовать на звание "автохон". Не знаю правда, какое это дает преимущество перед остальными, может автохонам сделают вход в библиотеки бесплатный.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:32
Если я смогу доказать, что мои предки жили в Кустанайском уезде при царе Горохе, буду я считаться кандасом и автохоном? Просто мне слово это очень нравится, типа автосалон, или автомагнитола.
a
(Полноправные пользователи)
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- 12493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:48
Цитата:
тогда в Кустанае по ним прочерки, по нулям, полное отсутствие.
maxsaf:
Что-то я их в таблице 8 найти не могу. Это последний столбец - прочие народности?
Что-то я их в таблице 8 найти не могу. Это последний столбец - прочие народности?
тогда в Кустанае по ним прочерки, по нулям, полное отсутствие.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 14:50
Цитата:
А где Профессор философфии?...
alex_60:
полное отсутствие.
полное отсутствие.
А где Профессор философфии?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 16:54
Цитата:
А с какого перепугу все эти недоблогеры свои права качают только на объектах торговли? Услуги много кто оказывает. Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят, в ремонт обуви заглянут, чтобы ознакомить общественность с мнением мастеров сапожного дела.
Креативней же надо быть, а то скучища надвигается, одно и то же смотреть стало неинтересно. Сколько ещё неохваченных профессий ждут, никак не дождутся новоявленных банных листьев, которые безжалостно убивают свое и чужое время и настроение. Хотя уже всем давно понятно, что этим бездельникам нужно не столько ехать, сколько любоваться собой, пряча свой нарциссизм за требование шашечек.
[Исправлено: Маркс, 26.07.2021 - 16:55]
abaika95:
Я приду к тебе в магаз
Я приду к тебе в магаз
А с какого перепугу все эти недоблогеры свои права качают только на объектах торговли? Услуги много кто оказывает. Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят, в ремонт обуви заглянут, чтобы ознакомить общественность с мнением мастеров сапожного дела.
Креативней же надо быть, а то скучища надвигается, одно и то же смотреть стало неинтересно. Сколько ещё неохваченных профессий ждут, никак не дождутся новоявленных банных листьев, которые безжалостно убивают свое и чужое время и настроение. Хотя уже всем давно понятно, что этим бездельникам нужно не столько ехать, сколько любоваться собой, пряча свой нарциссизм за требование шашечек.
[Исправлено: Маркс, 26.07.2021 - 16:55]
(Уважаемые пользователи)
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- 14174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 16:56
Цитата:
Они и в поликлинику звонили, и скорой помощи высказывали свои претензии.
Маркс:
Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят
Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят
Они и в поликлинику звонили, и скорой помощи высказывали свои претензии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 17:47
Цитата:
Ну, это пока не торкнуло по настоящему, поэтому их и тянет на разговоры и претензии. Когда придавит какой-нибудь болячкой, побегут туда же искать спасения на любом языке. А пока что все они участвуют в спектакле "Убийцы нервов и времени" и оказывают своей стране медвежью услугу вместо того, чтобы помогать всеми способами раскручивать маховик экономики.
Victor Yang:
Они и в поликлинику звонили, и скорой помощи высказывали свои претензии.
Они и в поликлинику звонили, и скорой помощи высказывали свои претензии.
Ну, это пока не торкнуло по настоящему, поэтому их и тянет на разговоры и претензии. Когда придавит какой-нибудь болячкой, побегут туда же искать спасения на любом языке. А пока что все они участвуют в спектакле "Убийцы нервов и времени" и оказывают своей стране медвежью услугу вместо того, чтобы помогать всеми способами раскручивать маховик экономики.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 132
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.07.21 - 17:48
Цитата:
Будете,и даже кандасом, но только у нас, в нашем ауле.
У всего мира используется понятие "автохтон",
А у нас и автохоном за щасте...
[Исправлено: urmas, 26.07.2021 - 18:18]
maxsaf:
Если я смогу доказать, что мои предки жили в Кустанайском уезде при царе Горохе, буду я считаться кандасом и автохоном?
Если я смогу доказать, что мои предки жили в Кустанайском уезде при царе Горохе, буду я считаться кандасом и автохоном?
Будете,и даже кандасом, но только у нас, в нашем ауле.
У всего мира используется понятие "автохтон",
А у нас и автохоном за щасте...
[Исправлено: urmas, 26.07.2021 - 18:18]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.07.21 - 09:02
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 12493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.07.21 - 09:36
Цитата:
Цитата:
возврат к первобытно-общинному строю.
гражданин СССР:
Аэропорт загнивающего тоталитарного совка
Аэропорт загнивающего тоталитарного совка
Цитата:
гражданин СССР:
Аэропорт процветающего независимого Казахстана
Аэропорт процветающего независимого Казахстана
возврат к первобытно-общинному строю.
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