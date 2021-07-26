Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов подвели в Костанае
«Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов подвели в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать