Re: «Явка по области - 84,4%» - Итоги выборов сельских акимов...

Отправлено: - 23:09

Теперь сельский Аким может послать куда подальше районного, последний тому не начальник и не может им командовать

, Хотя кто его знает, как сложатся отношения и какой будет общий интерес. Могли бы уже двадцать или тридцать лет назад устроить эти выборы. Ждёмс выборы городских и областных Акимов, даём всеобщую демократию!