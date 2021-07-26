Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя, обвиняемого в краже 416 млн тенге у банка, осудили в Костанае
«Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя, обвиняемого в краже 416 млн тенге у банка, осудили в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать