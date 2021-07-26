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≡ «Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя, обвиняемого в краже 416 млн тенге у банка, осудили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42016
«Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя, обвиняемого в краже 416 млн тенге у банка, осудили в Костанае
Отправлено: 26.07.21 - 19:11
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Судья пояснила, что смягчающих обстоятельств в деле не нашла, а статья обвинения - тяжкая, санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
183
Re: «Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя,...
Отправлено: 26.07.21 - 19:11
#1
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Вполне ожидаемо. Но казалось, что в итоге суд переквалифицирует эту кражу (по сути с использованием цифровых технологий) в какое-либо преступление из специального раздела УК - преступлений в сфере информационных и компьютерных технологий.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
675
Re: «Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя,...
Отправлено: 26.07.21 - 20:00
#2
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Если Геращенко взялся, он сделает всё, что можно и не можно. Ждем продолжения истории.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4761
Re: «Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя,...
Отправлено: 26.07.21 - 23:11
#3
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Надо было не трогать эти нечаянно упавшие деньги, авось не нашли бы и забыли
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11339
«Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя, обвиняемого в краже 416 млн тенге у банка, осудили в Костанае
Отправлено: 26.07.21 - 23:37
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Надо было не трогать эти нечаянно упавшие деньги, авось не нашли бы и забыли

Как бы они упали, если бы он их не тронул?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22257
«Оснований для оправдания нет» - Предпринимателя, обвиняемого в краже 416 млн тенге у банка, осудили в Костанае
Отправлено: 26.07.21 - 23:39
#5
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Цитата:
maxsaf:
Как бы они упали, если бы он их не тронул?

Сквозняком, сдуло... :lol:
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