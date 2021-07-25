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≡ Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42011
Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 14:36
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Пешеходные переходы, как и многое другое в Рудном, то возникают ниоткуда, то исчезают в никуда. И речь идет не о старых районах города, не о частном секторе, а, например, о таком оживленном месте, как район поликлиники № 2.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
37
Re: Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 14:36
#1
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Про объездную в Рудном надо репортаж. Не указателей нормальных , сама дорога просто жесть. Вот где наверно распилили нормально. Такой ерунды, если без мата сказать, при строительстве дорог нигде не видел. В той же России если объезд то асфальтированный, или движение по реверсивному светофору в одну полосу. И трафик по этой объездной нормальный.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1352
Re: Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 19:42
#2
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Особенно после дождя. Мы ездим там, где волки срать боятся.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7609
Re: Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 21:08
#3
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Цитата:
пешеходные переходы в никуда.

Такие и в Костанае есть. Вот один по Пушкина, между Кирова и Абая

ни подхода асфальтированного нет и выход прям в колодец.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11329
Re: Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 21:46
#4
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Вопрос к редакции: обязательно в статью вставлять фотки с таким разрешением?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
758
Re: Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 23:07
#5
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Цитата:
maxsaf:
Вопрос к редакции

Ещё раз просмотрел все фотографии. По мне, так качество вполне нормальное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11329
Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?
Отправлено: 25.07.21 - 23:45
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ещё раз просмотрел все фотографии. По мне, так качество вполне нормальное.

Качество отличное, но разрешение 4000 на 3000 это перебор для превьюх онлайн издания, имхо
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