Отправлено: - 23:45

Тимур Гафуров:

Ещё раз просмотрел все фотографии. По мне, так качество вполне нормальное.

Цитата:Качество отличное, но разрешение 4000 на 3000 это перебор для превьюх онлайн издания, имхо