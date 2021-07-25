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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 20:32
Цитата:
Оно, это профессор философии?...
гражданин СССР:
ОНО и не способно,
ОНО и не способно,
Оно, это профессор философии?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 20:53
Цитата:
А провокаторы постоянно перекручивать трактовку закона как им нравится. К примеру по понституции каждый гражданин обязан ОВЛАДЕТЬ гос. языком. ГОВОРИТЬ на нем конституция не требует. А виды предоставления информации мы обсуждали, это и письменно, и с помощью переводчика, в том числе электронного, и казахская умная колонка, и каталог товаров с картинками и описанием, и ссылки на вэбсайт, и QR код. Последним даже гос структуры пользуются. В документах стали появляться. Навел смартфон - и получай информацию.
Victor Yang:
Там сказано что продавец обязан ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ на казахском языке, а не ОБСЛУЖИТЬ.
Там сказано что продавец обязан ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ на казахском языке, а не ОБСЛУЖИТЬ.
А провокаторы постоянно перекручивать трактовку закона как им нравится. К примеру по понституции каждый гражданин обязан ОВЛАДЕТЬ гос. языком. ГОВОРИТЬ на нем конституция не требует. А виды предоставления информации мы обсуждали, это и письменно, и с помощью переводчика, в том числе электронного, и казахская умная колонка, и каталог товаров с картинками и описанием, и ссылки на вэбсайт, и QR код. Последним даже гос структуры пользуются. В документах стали появляться. Навел смартфон - и получай информацию.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 20:56
Цитата:
Мы с вами на этот счет уже спорили, и я вам именно эту статью приводил в качестве аргументов. Ну хорошо, что теперь вы и сами ее нашли.
elektron:
Немного не правильно выразил мысль, вот с тенгри
Немного не правильно выразил мысль, вот с тенгри
Мы с вами на этот счет уже спорили, и я вам именно эту статью приводил в качестве аргументов. Ну хорошо, что теперь вы и сами ее нашли.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:03
Цитата:
Не обыденный. Я абрикосы покупаю в Walmart. Вокруг абрикосов только фрукты и другие покупатели как и я. Я просто выбираю какие мне нравятся и иду на кассу без кассира, сам все пробиваю и выхожу ни разу словом не обмолвившись. Это вам не дыра в стене на первом этаже вашего дома с вывеской "дукен" . Это образцовый супермаркет с многомиллиардным капиталом.
[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 21:05]
abaika95:
Ну не утрируйте Вопрос про Абрикосы вполне обыденный
Ну не утрируйте Вопрос про Абрикосы вполне обыденный
Не обыденный. Я абрикосы покупаю в Walmart. Вокруг абрикосов только фрукты и другие покупатели как и я. Я просто выбираю какие мне нравятся и иду на кассу без кассира, сам все пробиваю и выхожу ни разу словом не обмолвившись. Это вам не дыра в стене на первом этаже вашего дома с вывеской "дукен" . Это образцовый супермаркет с многомиллиардным капиталом.
[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 21:05]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:08
Цитата:
Ну если вы будете спрашивать что-то не связанное с товаром в магазине, какие-то "левые" вопросы - то и не обязан понимать.
abaika95:
А зачем? Продавец всеровно не поймет))
А зачем? Продавец всеровно не поймет))
Ну если вы будете спрашивать что-то не связанное с товаром в магазине, какие-то "левые" вопросы - то и не обязан понимать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 365
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:14
Цитата:
Академик местный, по всем вопросам))))
drakon:
Оно, это профессор философии?...
Оно, это профессор философии?...
Академик местный, по всем вопросам))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:17
Цитата:
Спорили? просто наверное в параллельном направлении думали.
Так как в Германии закон в этом направлении ещё жёстче.
maxsaf:
Мы с вами на этот счет уже спорили
Мы с вами на этот счет уже спорили
Спорили? просто наверное в параллельном направлении думали.
Так как в Германии закон в этом направлении ещё жёстче.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:18
Цитата:
Цитата с Тенгри для баранов, которых вы будете пасти скоро, потому что без работы останетесь:
Телеканал "Хабар" также в Instagram извинился перед зрителями, предупредив, что не покажут финал по дзюдо "по техническим причинам".
Ссылку на инстаграм Хабара надо?
[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 21:29]
abaika95:
Какие трудности? В цене с японцами не договорились о трансляции ? Вы это техническими трудностями называете?)) Как вас ещё на работе держат с таким знанием терминалогии))
Какие трудности? В цене с японцами не договорились о трансляции ? Вы это техническими трудностями называете?)) Как вас ещё на работе держат с таким знанием терминалогии))
Цитата с Тенгри для баранов, которых вы будете пасти скоро, потому что без работы останетесь:
Телеканал "Хабар" также в Instagram извинился перед зрителями, предупредив, что не покажут финал по дзюдо "по техническим причинам".
Ссылку на инстаграм Хабара надо?
[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 21:29]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:20
Цитата:
Нет, мы не думали в параллельном направлении, потому что я четко знал, что в Казахстане законы Германии не работают.
elektron:
Спорили? просто наверное в параллельном направлении думали.
Спорили? просто наверное в параллельном направлении думали.
Нет, мы не думали в параллельном направлении, потому что я четко знал, что в Казахстане законы Германии не работают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:22
Цитата:
Да, для меня - проблема.
abaika95:
Проблема для тебя? Прям застрелится и не жить? Концлагерь? Боженьки Ужас то какой Людииии памагите!!! Хулиганы заставляют язык учить!!!! Аааа фошизды!!!
Проблема для тебя? Прям застрелится и не жить? Концлагерь? Боженьки Ужас то какой Людииии памагите!!! Хулиганы заставляют язык учить!!!! Аааа фошизды!!!
Да, для меня - проблема.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:24
Цитата:
Ну можно еще английский
abaika95:
Им только русский язык подавай)
Им только русский язык подавай)
Ну можно еще английский
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:26
Цитата:
Местные несогласные боятся уехать вслед за Дулатом Агадилом
abaika95:
Ток чето желания ни у кого нет кроме поуехевоших Почему?) Оттуда не так страшно?
Ток чето желания ни у кого нет кроме поуехевоших Почему?) Оттуда не так страшно?
Местные несогласные боятся уехать вслед за Дулатом Агадилом
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