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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 292 из 292«1...290291292
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 20:32
#4366
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Цитата:
гражданин СССР:
ОНО и не способно,

Оно, это профессор философии?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 20:53
#4367
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Цитата:
Victor Yang:
Там сказано что продавец обязан ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ на казахском языке, а не ОБСЛУЖИТЬ.

А провокаторы постоянно перекручивать трактовку закона как им нравится. К примеру по понституции каждый гражданин обязан ОВЛАДЕТЬ гос. языком. ГОВОРИТЬ на нем конституция не требует. А виды предоставления информации мы обсуждали, это и письменно, и с помощью переводчика, в том числе электронного, и казахская умная колонка, и каталог товаров с картинками и описанием, и ссылки на вэбсайт, и QR код. Последним даже гос структуры пользуются. В документах стали появляться. Навел смартфон - и получай информацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 20:56
#4368
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Цитата:
elektron:
Немного не правильно выразил мысль, вот с тенгри

Мы с вами на этот счет уже спорили, и я вам именно эту статью приводил в качестве аргументов. Ну хорошо, что теперь вы и сами ее нашли. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:03
#4369
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Цитата:
abaika95:
Ну не утрируйте Вопрос про Абрикосы вполне обыденный

Не обыденный. Я абрикосы покупаю в Walmart. Вокруг абрикосов только фрукты и другие покупатели как и я. Я просто выбираю какие мне нравятся и иду на кассу без кассира, сам все пробиваю и выхожу ни разу словом не обмолвившись. Это вам не дыра в стене на первом этаже вашего дома с вывеской "дукен" . Это образцовый супермаркет с многомиллиардным капиталом. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 21:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:08
#4370
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Цитата:
abaika95:
А зачем? Продавец всеровно не поймет))

Ну если вы будете спрашивать что-то не связанное с товаром в магазине, какие-то "левые" вопросы - то и не обязан понимать.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
365
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:14
#4371
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Цитата:
drakon:
Оно, это профессор философии?...

Академик местный, по всем вопросам))))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:17
#4372
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Цитата:
maxsaf:
Мы с вами на этот счет уже спорили

Спорили? просто наверное в параллельном направлении думали. ;-)
Так как в Германии закон в этом направлении ещё жёстче.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:18
#4373
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Цитата:
abaika95:
Какие трудности? В цене с японцами не договорились о трансляции ? Вы это техническими трудностями называете?)) Как вас ещё на работе держат с таким знанием терминалогии))


Цитата с Тенгри для баранов, которых вы будете пасти скоро, потому что без работы останетесь:

Телеканал "Хабар" также в Instagram извинился перед зрителями, предупредив, что не покажут финал по дзюдо "по техническим причинам".

Ссылку на инстаграм Хабара надо? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 21:29]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:20
#4374
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Цитата:
elektron:
Спорили? просто наверное в параллельном направлении думали.

Нет, мы не думали в параллельном направлении, потому что я четко знал, что в Казахстане законы Германии не работают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:22
#4375
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Цитата:
abaika95:
Проблема для тебя? Прям застрелится и не жить? Концлагерь? Боженьки Ужас то какой Людииии памагите!!! Хулиганы заставляют язык учить!!!! Аааа фошизды!!!

Да, для меня - проблема.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:24
#4376
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Цитата:
abaika95:
Им только русский язык подавай)

Ну можно еще английский
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 21:26
#4377
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Цитата:
abaika95:
Ток чето желания ни у кого нет кроме поуехевоших Почему?) Оттуда не так страшно?

Местные несогласные боятся уехать вслед за Дулатом Агадилом
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