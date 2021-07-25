Re: Тупиковый период - Куда ведут пешеходные переходы в Рудном?

Отправлено: - 14:36

Про объездную в Рудном надо репортаж. Не указателей нормальных , сама дорога просто жесть. Вот где наверно распилили нормально. Такой ерунды, если без мата сказать, при строительстве дорог нигде не видел. В той же России если объезд то асфальтированный, или движение по реверсивному светофору в одну полосу. И трафик по этой объездной нормальный.