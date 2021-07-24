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В сердце нашей родины – городе Нур-Султане в настоящйи момент 36 казахских, 53 смешанных и 18 русских школ. Детей, обучающихся в смешанных школах, можно автоматически считать выпускниками русских школ. Эти школы расположены в центре, в новых зданиях. А многие казахские школы где-то на окраинах города. В смешанных школах учатся дети успешных чиновников, которые не верят в будущее казахского языка. Согласно статистике, из Казахстана с каждым годом уезжают все больше людей, многие из них русские. Почему же количество русских и смешанных школ не становится меньше? Как поднимается вопрос об открытии казахской школы, сразу шум, скандал: а где же смешанные школы, где будут учиться наши дети? Уважаемые коллеги, писатели и поэты! Мы зачастую не вмешиваемся в политику, но в этом случае нельзя молчать. Кто будет завтра читать ваши произведения на казахском? Столько смешанных и русских школ! Мы воспитываем в школах чье будущее? Где национальная идеология, которую так и не выработали за 30 лет Независимости? Нур-Султан, вообще, чей город? И чьим государством станет в будущем Казахстан? Одумайтесь казахи! Пора действовать!" - призывает поэт Даулеткерей Капулы

Цитата:Последние фразы мне что-то напомнили, в Костанае так вроде кто-то уже говорил.