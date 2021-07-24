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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 291 из 291«1...289290291
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:42
#4351
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Цитата:
drakon:
Я даже, на кухне у абайки - не буду...

Вот сейчас два поуехавших разных национальностей, я и вы, общаемся на русском языке межнационального общения на кухне (форуме) у Абайки. А где хозяин? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:43
#4352
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Наверное олимпиаду смотрит по Хабару)) биатлон :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:48
#4353
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Опять два государственных языка на видео. НГ, пожалуйста напишите где-нибудь крупными буквами - один :lol: Людям за 30 лет этого никто не сказал. Почему от граждан скрывают правду? :lol:



[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 02:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 02:59
#4354
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Цитата:
В сердце нашей родины – городе Нур-Султане в настоящйи момент 36 казахских, 53 смешанных и 18 русских школ. Детей, обучающихся в смешанных школах, можно автоматически считать выпускниками русских школ. Эти школы расположены в центре, в новых зданиях. А многие казахские школы где-то на окраинах города. В смешанных школах учатся дети успешных чиновников, которые не верят в будущее казахского языка. Согласно статистике, из Казахстана с каждым годом уезжают все больше людей, многие из них русские. Почему же количество русских и смешанных школ не становится меньше? Как поднимается вопрос об открытии казахской школы, сразу шум, скандал: а где же смешанные школы, где будут учиться наши дети? Уважаемые коллеги, писатели и поэты! Мы зачастую не вмешиваемся в политику, но в этом случае нельзя молчать. Кто будет завтра читать ваши произведения на казахском? Столько смешанных и русских школ! Мы воспитываем в школах чье будущее? Где национальная идеология, которую так и не выработали за 30 лет Независимости? Нур-Султан, вообще, чей город? И чьим государством станет в будущем Казахстан? Одумайтесь казахи! Пора действовать!" - призывает поэт Даулеткерей Капулы


Последние фразы мне что-то напомнили, в Костанае так вроде кто-то уже говорил.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14172
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 12:07
#4355
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Цитата:
maxsaf:
Опять два государственных языка на видео.

А если продавец будет глухонемой? В Ашане на кассах таких встречал. Будет ли это нарушением закона?
И, кстати, есть действительно некоторые нюансы в законе. Там сказано что продавец обязан ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ на казахском языке, а не ОБСЛУЖИТЬ. И не сказано что предоставленная информация должна быть устной. Информация о цене есть на ценниках, информация о составе и производителе - на этикетке. И когда та девочка написала цену на бумажке - она не нарушила закон. А при желании, куатов можно натянуть на статью приставание в общественных местах. Жалуйся в органы по защите прав потребителей - и будет тебе счастье. Но донатов и подписчиков это не принесёт, конечно.

[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2021 - 12:12]

[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2021 - 12:19]

[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2021 - 12:22]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 12:26
#4356
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Цитата:
Victor Yang:
А при желании, куатов можно натянуть на статью приставание в общественных местах.

Давно пора
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 12:47
#4357
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Цитата:
Victor Yang:
А при желании, куатов можно натянуть на статью приставание в общественных местах.

Не только, тут и разжигание и нарушения закона о фото и видеосъёмки, частного лица (вроде международным правом обусловлено, без разрешения и согласия, нарушение права частной собственности, даже работодатель не имеет права организовывать видеонаблюдение на рабочем месте.) Сьёмка в магазине, да пожалуйста, снимай продукты, цены и пр. Но не посетителей и не обслуживающий персонал, снимать без согласия нельзя.
Так что непонятно, что он ещё на свободе этот провокатор делает.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 12:54
#4358
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Немного не правильно выразил мысль, вот с тенгри:
Можно ли делать фото и видео в торговых центрах и магазинах? "Торговые центры и магазины находятся в частной собственности, и собственники вправе установить правила, ограничивающие фото- или видеосъемку. Если администрация торгового центра не разместила четко выраженный запрет на съемку, то снимать можно. При этом, даже несмотря на запрет, вы имеете полное право фотографировать или делать видеозапись товаров, услуг, их стоимости, беседы с продавцом, так как это закреплено законом "О защите прав потребителей", - ответил Максим Мостович.#2Можно ли снимать людей и выкладывать в социальные сети? "Статья 145 Гражданского кодекса по данному поводу говорит: " 1. Никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае смерти - без согласия наследников. 2. Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти - с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами либо изображенное лицо позировало за плату. Данная норма не говорит о том, что снимать людей без их согласия нельзя, она лишь утверждает, что нельзя использовать изображения людей без их согласия, а именно: выкладывать в Сеть, распечатывать и выставлять на всеобщее обозрение", - рассказал юрист.
тут подробней

[Исправлено: elektron, 25.07.2021 - 07:56]
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