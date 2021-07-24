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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 291 из 291«1...289290291
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:42
#4351
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Цитата:
drakon:
Я даже, на кухне у абайки - не буду...

Вот сейчас два поуехавших разных национальностей, я и вы, общаемся на русском языке межнационального общения на кухне (форуме) у Абайки. А где хозяин? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:43
#4352
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Наверное олимпиаду смотрит по Хабару)) биатлон :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:48
#4353
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Опять два государственных языка на видео. НГ, пожалуйста напишите где-нибудь крупными буквами - один :lol: Людям за 30 лет этого никто не сказал. Почему от граждан скрывают правду? :lol:



[Исправлено: maxsaf, 25.07.2021 - 02:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11317
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.07.21 - 02:59
#4354
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Цитата:
В сердце нашей родины – городе Нур-Султане в настоящйи момент 36 казахских, 53 смешанных и 18 русских школ. Детей, обучающихся в смешанных школах, можно автоматически считать выпускниками русских школ. Эти школы расположены в центре, в новых зданиях. А многие казахские школы где-то на окраинах города. В смешанных школах учатся дети успешных чиновников, которые не верят в будущее казахского языка. Согласно статистике, из Казахстана с каждым годом уезжают все больше людей, многие из них русские. Почему же количество русских и смешанных школ не становится меньше? Как поднимается вопрос об открытии казахской школы, сразу шум, скандал: а где же смешанные школы, где будут учиться наши дети? Уважаемые коллеги, писатели и поэты! Мы зачастую не вмешиваемся в политику, но в этом случае нельзя молчать. Кто будет завтра читать ваши произведения на казахском? Столько смешанных и русских школ! Мы воспитываем в школах чье будущее? Где национальная идеология, которую так и не выработали за 30 лет Независимости? Нур-Султан, вообще, чей город? И чьим государством станет в будущем Казахстан? Одумайтесь казахи! Пора действовать!" - призывает поэт Даулеткерей Капулы


Последние фразы мне что-то напомнили, в Костанае так вроде кто-то уже говорил.
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